Ελένη Φουρέιρα: «Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής»

Καλεσμένη στο «MAD VMA The Vidcast» ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μεταξύ άλλων στάθηκε στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες και τα κριτήρια, για να κάνει ντουέτο με έναν καλλιτέχνη.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν χρησιμοποιεί κάποιου είδους κριτήριο για τις συνεργασίες της με άλλους τραγουδιστές, η Ελένη Φουρέιρα διευκρίνισε πως «δεν θα έκανε μουσική με κάποιον που είναι ρατσιστής».

«Μέχρι τώρα έχω συνεργαστεί με ανθρώπους, που τους έχω συμπαθήσει και πάρα πολύ. Για παράδειγμα, με τον APON είχαμε βρεθεί λίγες φορές στο στούντιο, δεν τον ήξερα πολύ, αλλά έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι» είπε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

Ελένη Φουρέιρα: Τι είπε για τις συνεργασίες της

«Τον συμπαθώ ιδιαίτερα και, πια, είμαστε καλοί φίλοι. Από την άλλη, έχει τύχει να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους που δεν θα ξαναέκανα, γιατί δεν ταιριάξαμε, για πολλούς λόγους» συνέχισε η Ελένη Φουρέιρα.

Πρόσθεσε, παράλληλα, πως το καλλιτεχνικό είναι αρκετά διαφορετικό σχετικά με το κριτήριο επιλογής ενός ανθρώπου, για να κάνει παρέα: «πολλές φορές, δηλαδή, κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Δηλαδή, το να βγαίνεις σε ένα βίντεο κλιπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί ντρέπομαι».

«Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται οκέι αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πορωμένη, δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει» κατέληξε η Ελένη Φουρέιρα.