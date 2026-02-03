Ελένη Φουρέιρα: «3,5 μήνες μετά τη γέννα έκανα συναυλία, δεν έπρεπε, πέρασα δύσκολα»

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε πρόσφατα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο διαδικτυακό vidcast του ρυθμού 9.49.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία της επιστροφής της στη δουλειά μετά τη γέννηση του γιου της, εξηγώντας αρχικά πως χρειάστηκε περίπου έξι μήνες για να νιώσει ότι οι δυνάμεις και η αντοχή της είχαν επιστρέψει πλήρως.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως 3,5 μήνες μετά τη γέννα έκανε την πρώτη της συναυλία, περιγράφοντάς την ως μία εμπειρία πολύ δύσκολη γι’ αυτήν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «πέρασε δύσκολα».

«Μετά την εγκυμοσύνη επέστρεψα στις αντοχές μου περίπου μετά το εξάμηνο. Πριν την πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, περίπου 3,5 μήνες μετά τη γέννα, δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, δεν έπρεπε να το είχα κάνει, απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πώς θα είναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα», συνέχισε η Ελένη Φουρέιρα.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, πλέον επανέλθει πλήρως και ετοιμάζεται να συνεχίσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με ενέργεια και δημιουργικότητα. Η ίδια δεν παρέλειψε να μιλήσει και για συνεργασίες που ονειρεύεται, ξεκαθαρίζοντας πως θα ήθελε πολύ να πραγματοποιήσει συνεργασία με την Άννα Βίσση.

«Της στέλνω συνέχεια μηνύματα, τη λατρεύω. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω, αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη», ανέφερε με θαυμασμό.