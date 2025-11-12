Ελένη Φιλίνη: «Είχα παρενοχλήσεις και αντέδρασα αγριεμένη»

Για την καριέρα της αλλά και τις παρενοχλήσεις που δέχτηκε στο ξεκίνημα αυτής, μίλησε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της, η Ελένη Φιλίνη.

Η δημοφιλής ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε εκτενώς για την πορεία της στην υποκριτική αλλά και το modeling. Μάλιστα, η Ελένη Φιλίνη αναφέρθηκε και στο ξεκίνημά της τη δεκαετία του 80′, αποκαλύπτοντας κάποια περιστατικά παρενόχλησης.

«Μου τύχανε από δύο σκηνοθέτες από δύο ταινίες, από έναν ηθοποιό, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και κάποιες παρενοχλήσεις στο modeling που έχασα δουλειές», ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Απαξίωση δεν ένιωσα, είχα παρενοχλήσεις και αντέδρασα αγριεμένη» συμπλήρωσε, σχετικά με το πως βίωσε αυτές τις καταστάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον χρόνο, εξηγώντας πως το να μεγαλώνεις είναι ευλογία.

«Θέλω να μεγαλώνω όμορφα. Να μη κακομεγαλώνω γιατί το να μεγαλώνεις είναι ευλογία. Μακάρι να είμαστε εδώ και σε 30-40 χρόνια. Αυτό που μου λένε: Δε θα γεράσεις; Δηλαδή ρε παιδιά τι να κάνω, μεγαλώνω… Δεν είμαι το κοριτσάκι που βλέπουμε στις ταινίες 18 χρονών. Το παν είναι να μεγαλώνεις όμορφα», κατέληξε.