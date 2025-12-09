Έλενα Παπαρίζου: Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υγεία της Έλενας Παπαρίζου, ενώ η δημοφιλής τραγουδίστρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Την Κυριακή, μετά το τέλος των γυρισμάτων του «The Voice», η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αισθάνθηκε ξαφνικούς και έντονους πόνους στο στομάχι, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεύεται εκεί μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται και τα επόμενα εικοσιτετράωρα πιθανό να λάβει εξιτήριο. Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης ο παρουσιαστής της εκπομπής «Πρωινό», προχώρησε σε μία αποκάλυψη, εξηγώντας ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μεταφέρεται στο νοσοκομείο αυτό το διάστημα.

«Μάθαμε χθες το πρωί ότι η Έλενα Παπαρίζου μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα και διεγνώσθη με υπερκόπωση. Θα δώσω μια πληροφορία που θα ακουστεί για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για μια ολιγόωρη νοσηλεία που συνοδευόταν από κάποιες εξετάσεις σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Νότια Προάστια, όχι στο συγκεκριμένο που πήγε τώρα», ανέφερε αρχικά.

«Τώρα έχει πάει σε άλλο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Είχε πάει, λοιπόν, πριν από μερικές εβδομάδες, ήμουν σε γνώση να το γνωρίζω γιατί με πήραν τηλέφωνο μέσα από το νοσοκομείο. Εγώ τότε λοιπόν επέλεξα να μην δώσω το θέμα, να μην το πω και να μην γίνει αναπαραγωγή. Όμως τώρα που προέκυψε το θέμα αυτό εχθές και έγινε γνωστό, μπορώ λοιπόν να συνεισφέρω στο ρεπορτάζ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά η Έλενα Παπαρίζου, ότι πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα δεν είμαι και εγώ σε θέση, δεν θυμάμαι πότε δέχτηκα το τηλέφωνο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων, ότι πριν από μερικές εβδομάδες, είχε ξαναπάει εκεί για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος», συνέχισε.

«Δεν έδειξαν κάτι σημαντικό οι εξετάσεις, άρα λοιπόν, να μην ανησυχεί ο κόσμος για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου. Ξέρετε τι γίνεται; Λένε οι ειδικοί ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Το έντερο σωματοποιεί το άγχος, όλα τα προβλήματα του κεφαλιού, το στρες. Είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.