Έλενα Χριστοπούλου: «Γνωρίζω την αλήθεια» - Η πρώτη αντίδραση μετά την αγωγή ύψους 1 εκατ. ευρώ

Τη δική της απάντηση έδωσε η Έλενα Χριστοπούλου, μετά την είδηση της αγωγής ύψους 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην ίδια και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Έλενα Χριστοπούλου έκανε τις πρώτες δηλώσεις για την κατάσταση, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Νιώθω καλά γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω, αλλά και όταν αποφασίσω, δεν πρόκειται να το δημοσιοποιήσω. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η αλήθεια» ανέφερε χαρακτηριστικά για την αγωγή που κατέθεσε το γνωστό μοντέλο σε βάρος της.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν έγινε γνωστό πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διέκοψε τη συνεργασία της με την επί χρόνια μάνατζέρ της Έλενα Χριστοπούλου, προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη.

Αρχικά μέσω του δικηγόρου της, είχε καταθέσει αίτηση επίδειξης εγγράφων, ζητώντας από την Έλενα Χριστοπούλου να της παραδώσει όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την πολυετή συνεργασία τους.

Έπειτα μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων των εγγράφων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φέρεται να προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 1.000.000 εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου.



