Έλενα Χριστοπούλου: «Για να μην φαγωθούμε, εγώ αποσύρθηκα από το GNTM»

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε ανοιχτά για την τηλεοπτική της πορεία και τις συνεργασίες της σε διάφορα προγράμματα, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Το βράδυ της Παρασκευής, η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, όπου μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θα επαναλάμβανε όλες τις τηλεοπτικές της δουλειές.

Αναφερόμενη ειδικά στο GNTM, τόνισε ότι για δύο χρόνια είχε πολύ καλή συνεργασία και δεν υπήρχαν εντάσεις, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε να αποχωρήσει ώστε να αποφύγει πιθανές συγκρούσεις.

Πρόσθεσε δε, πως μετά την αποχώρησή της συμμετείχε στο My Style Rocks, σημειώνοντας ότι γενικά προτιμά ήρεμες συνεργασίες και δεν την ενδιαφέρουν οι εντάσεις στην τηλεόραση.

Έλενα Χριστοπούλου: «Όλα θα τα έκανα πάλι γιατί έχω περάσει παντού ωραία»

«Δεν θέλω να είμαι απόλυτη και να μην έκανα ξανά εκπομπή που συμμετείχα, θα τις έκανα», ανέφερε αρχικά η γνωστή μάνατζερ μοντέλων.

«Όλα θα τα έκανα πάλι γιατί έχω περάσει παντού ωραία. Και στο Ελλάδα έχεις ταλέντο με τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Κρυσταλλία έχουμε περάσει φανταστικά και στο GNTM έχω περάσει φανταστικά», συνέχισε.

«Στο GNTM εγώ δεν τρωγόμουν με κανέναν δυο χρόνια. Δυο χρόνια έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Μετά, για να μην φαγωθώ και για να μην φαγωθούμε, εγώ αποσύρθηκα», συμπλήρωσε.

«Και ήρθα για να κάνω το My Style Rocks. Οπότε όλες οι εμπειρίες είναι πολύ ωραίες τηλεοπτικά. Δεν έχω δηλαδή μανούρες και, αν υπάρχει μανούρα, δεν με ενδιαφέρει να μπω μέσα», κατέληξε.