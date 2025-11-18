Έλενα Χριστοπούλου για Εβελίνα Σκίτσκο: «Πάλεψε παρά πολύ δυνατά με τον καρκίνο»

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την αποκάλυψη της Εβελίνας Σκίτσκο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, έκανε η Έλενα Χριστοπούλου.

Η Εβελίνα Σκίτσκο, μοντέλο και πρώην παίκτρια του ριάλιτι GNTM, μέσω ανάρτησής της στο Instagram πριν λίγα εικοσιτετράωρα, αποκάλυψε τη μάχη που έδωσε καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Τη Δευτέρα, μέσα από το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Real View», η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το μοντέλο, μίλησε εμφανώς συγκινημένη για τη μάχη που έδωσε η 27χρονη, καθώς ήταν το πρώτο θέμα για το οποίο μίλησαν στην εκπομπή.

«Πάλεψε παρά πολύ δυνατά, με πίστη, αφοσίωση και πολλή προσοχή και αγάπη από όλους γύρω της και πάνω από όλα από εκείνη στον εαυτό της και κέρδισε», ανέφερε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Έτσι έκανε μια ανάρτηση με παρά πολύ αγάπη, παρά πολύ συναίσθημα και αλήθεια και έκανε και ένα πάρτι και το χάρηκε. Δυστυχώς κάποιοι από εμάς δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Κύπρο αλλά είμαστε μαζί της πάντα», κατέληξε.

Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανάρτησή της για τη διάγνωση του καρκίνου

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως δύναμη.

Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς όχι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις.

Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.