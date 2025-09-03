«Είμαι περήφανη nepo baby» λέει η νέα διευθύντρια σύνταξης της Vogue US, Κλόε Μαλ

Η Condé Nast ανακοίνωσε τον διορισμό της Chloe Malle, κόρης της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ, στη θέση της διευθύντριας σύνταξης της αμερικανικής Vogue, διαδεχόμενη την Άννα Γουίντουρ που αποσύρθηκε από το τιμόνι του περιοδικού τον Ιούνιο, ύστερα από 37 χρόνια.

Η Malle, 39 ετών, εργάζεται στη Vogue από το 2011 και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν επικεφαλής του ψηφιακού περιεχομένου, ενώ παράλληλα παρουσίαζε το εβδομαδιαίο podcast του περιοδικού The Run-Through. Σε συνέντευξή της στους New York Times, η ίδια δήλωσε «περήφανη nepo baby», παραδεχόμενη ότι «έχει ωφεληθεί 100% από τα προνόμια στα οποία μεγάλωσε», αλλά και ότι αυτά την ώθησαν να δουλέψει σκληρότερα για να αποδείξει πως αξίζει τη θέση της.

Η ίδια τόνισε ότι σχεδιάζει να αναμορφώσει τη στρατηγική του εντύπου, προτείνοντας λιγότερα, αλλά πιο συλλεκτικά τεύχη, γύρω από συγκεκριμένα θέματα και πολιτιστικές στιγμές. Το πρώτο έντυπο τεύχος υπό τη δική της ηγεσία αναμένεται το 2026.

Η Γουίντουρ, που παραμένει επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια της Vogue, δήλωσε ότι η Malle συνδυάζει «εμπειρία, όραμα και δημιουργικότητα» και έχει αποδείξει πως μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση του αμερικανικού περιοδικού και τη μελλοντική του πορεία.

Η Malle έχει υπογράψει βιβλία όπως το Vogue Living: City, Country, Coast και το Vogue Weddings, ενώ κείμενά της έχουν δημοσιευθεί σε New York Times, Wall Street Journal, Architectural Digest και WWD. Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Μπράουν, ζει στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της, τα δύο παιδιά τους και τον σκύλο τους, Λόιντ.

Την ίδια στιγμή, ο μέχρι πρότινος δημιουργικός διευθυντής της Vogue, Μαρκ Γκουιντούτσι, ανέλαβε τη Vanity Fair ως παγκόσμιος διευθυντής σύνταξης, με στόχο να επαναφέρει το περιοδικό στο τρίπτυχο «διασκέδαση, διασημότητες και κουλτούρα», περιορίζοντας άλλες θεματικές.

Με πληροφορίες από Variety