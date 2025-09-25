Έχω παιδιά: Ο λόγος που η prime time του Mega ξεκινά χωρίς τη σειρά

Η κωμική σειρά του Mega «Έχω παιδιά» αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό πέρυσι.

Ωστόσο, χωρίς το «Έχω παιδιά» μπαίνει το Mega στη μάχη της prime time, σύμφωνα με δημοσίευμα στη «Real Life».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η σειρά του Λάμπρου Φισφή που συνέχισε να παίζει σε επανάληψη στο Mega καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σημειώνοντας πολύ καλά ποσοστά τηλεθέασης, δεν θα προβληθεί το πρώτο τρίμηνο της σεζόν.

Έχω παιδιά: Πότε επιστρέφει η τηλεοπτική σειρά με τον δεύτερο κύκλο

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο δεύτερος κύκλος του «Έχω παιδιά», με πρωταγωνιστές την Ευγενία Σαμαρά και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, θα επιστρέψει στον αέρα του Mega τον Ιανουάριο του 2026.

Στη σειρά σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του σεναρίου για τα νέα επεισόδια και έτσι όλη η παραγωγή πήγε πιο πίσω.

Έχω παιδιά: Πότε αρχίζουν τα γυρίσματα

Επίσης, όπως αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου στο Buongiorno, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Από την πλευρά της, η Ευγενία Σαμαρά είχε δηλώσει ότι αναμένει με ανυπομονησία να αρχίσουν τα γυρίσματα.

«Περίμενα ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί με το ''Έχω Παιδιά'' αλλά όχι ότι θα γίνει τόσο χαμός. Μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι να υιοθετήσω τα παιδιά της σειράς, γιατί τα λατρεύω», είπε.

Έχω παιδιά: Η υπόθεση

Το Mega, στην περιγραφή για τη σειρά «Έχω παιδιά», αναφέρει:

«Πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά στην Αθήνα του 2024; Υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονιού;

Η Σάρα και ο Μιχάλης ''Έχουν παιδιά'' και πλέον η ζωή τους ως ζευγάρι βρίσκεται σε… άλλη διάσταση. Η καθημερινότητα τους προσγειώνεται από το ροζ συννεφάκι σε μια ξεκαρδιστική ''συνωμοσία'', όπου η καθημερινή ρουτίνα γίνεται περιπέτεια.

Το περιβάλλον του ζευγαριού προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και όλα μαζί φτιάχνουν τη ζωή ''με παιδιά''. Μια ζωή γεμάτη απρόοπτα, εκρηκτικές καταστάσεις και πολύ γέλιο. Η κωμωδία θα καταρρίψει τους μύθους του υποδειγματικού γονέα, ιδανικού συζύγου, επιτυχημένης καριέρας και τέλειας οικογένειας.

Ένα δυνατό καστ ταλαντούχων και αγαπημένων ηθοποιών ενσαρκώνει χαρακτήρες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και αντιμετωπίζουν με χιούμορ συναρπαστικές καθημερινές περιπέτειες. Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Λάμπρος Φισφής και τη σκηνοθεσία ο Διονύσης Φερεντίνος.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κολτσής, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής»