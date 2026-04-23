Εγκρίθηκε από τους μετόχους η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount - Τι αλλάζει

Οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery ενέκριναν την εξαγορά της από την Paramount, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας, με συνολική αποτίμηση που αγγίζει τα 81 δισ. δολάρια (και σχεδόν 111 δισ. μαζί με το χρέος).

Σύμφωνα με την προκαταρκτική καταμέτρηση της ψηφοφορίας, η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων ενέκρινε την πώληση της Warner στην Paramount έναντι 31 δολαρίων ανά μετοχή.

Η συμφωνία φέρνει πιο κοντά μια συγχώνευση που μπορεί να αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ και την παγκόσμια αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα σε Paramount και Warner Bros

Αν ολοκληρωθεί, η εξαγορά θα ενώσει κάτω από την ίδια «στέγη» εμβληματικά brands και πλατφόρμες: από το HBO Max και τη σειρά ταινιών του Χάρι Πότερ μέχρι το CNN, μαζί με το CBS, το Top Gun και την πλατφόρμα Paramount+.

Πρόκειται για μια συγχώνευση που φέρνει κοντά δύο από τα τελευταία μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, ενώ ενώνει και δύο ισχυρές streaming υπηρεσίες, ενισχύοντας τη συγκέντρωση δυνάμεων στον χώρο. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκεται υπό εξέταση από ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με την Warner να εκτιμά ότι μπορεί να κλείσει μέσα στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Εξαγορά Warner από Paramount: Το χρονικό μίας πολυπόθητης συμφωνίας

Η πορεία προς τη συμφωνία δεν ήταν ομαλή. Στα τέλη του 2025, η Warner είχε απορρίψει πρόταση της Paramount, προτιμώντας μία συμφωνία ύψους 72 δισ. δολαρίων με το Netflix.

Η Paramount απάντησε με επιθετική προσφορά απευθείας στους μετόχους, διεκδικώντας το σύνολο της εταιρείας. Ακολούθησαν μήνες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κολοσσών, με το διοικητικό συμβούλιο της Warner να στηρίζει αρχικά τη συμφωνία με το Netflix.

Τελικά, η Paramount ανέβασε την προσφορά της, οδηγώντας το Netflix στο να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την τρέχουσα συμφωνία.

Πάντως, παρά την έγκριση των μετόχων, η συμφωνία προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες και επαγγελματίες του χώρου έχουν εκφράσει «κατηγορηματική αντίθεση», προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω συγκέντρωση θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και λιγότερες επιλογές για δημιουργούς και κοινό.

Ανησυχίες εκφράζονται και σε πολιτικό επίπεδο. Ο γερουσιαστής, Κόρι Μπούκερ, τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για ζήτημα ελέγχου της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

«Το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει τις ειδήσεις, την ψυχαγωγία και τις ιστορίες που λέγονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Paramount υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα ωφελήσει τους καταναλωτές, προσφέροντας μεγαλύτερα αρχεία περιεχομένου, ιδιαίτερα αν ενοποιηθούν οι πλατφόρμες HBO Max και Paramount+.

Warner Bros - Paramount: Τι αλλάζει στην ενημέρωση

Ο CEO της εταιρείας, Ντέιβιντ Έλισον, δεσμεύτηκε ότι θα διατηρηθεί το κινηματογραφικό παράθυρο των 45 ημερών πριν από την κυκλοφορία σε streaming και ότι η νέα εταιρεία θα στοχεύει στην παραγωγή περίπου 30 ταινιών ετησίως.

Ωστόσο, οι επικριτές παραμένουν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συγχωνεύσεις συνήθως συνοδεύονται από περικοπές κόστους, απολύσεις και πιθανές αυξήσεις τιμών για τους χρήστες των streaming υπηρεσιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει και για τον τομέα των ειδήσεων. Η συγχώνευση θα φέρει μαζί το CBS και το CNN, δύο από τα μεγαλύτερα δίκτυα στις ΗΠΑ.

Ήδη, μετά την εξαγορά της Paramount από τη Skydance, έχουν καταγραφεί αλλαγές στο CBS News, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανές αντίστοιχες παρεμβάσεις και στο CNN, ένα δίκτυο που έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται για πιθανή πολιτική επιρροή, δεδομένων των σχέσεων του επιχειρηματία Λάρι Έλισον με τον Τραμπ, αλλά και της εμπλοκής διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ στη χρηματοδότηση της συμφωνίας.

Πάντως, η συμφωνία παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τις αρχές, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς, με πολιτείες όπως η Καλιφόρνια να εξετάζουν πιθανές νομικές κινήσεις.

Με πληροφορίες από CNN