Εβίτα Αγαΐτση για καρκίνο: «Είμαστε πάρα πολλοί, αλλά σημασία έχει τι απόχρωση δίνουμε εμείς σε ό,τι μας συμβαίνει»

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει», λέει η ηθοποιός στο νέο βίντεο που δημοσίευσε μετά την ανακοίνωση ότι έχει διαγνωσθεί με καρκίνο

Η Εβίτα Αγαΐτση επέστρεψε με νέο βίντεο στα social media, για να ευχαριστήσει όλους όσοι της έστειλαν μήνυμα μετά την ανακοίνωση ότι έχει διαγνωσθεί με καρκίνο.

Πρόσφατα, η ηθοποιός ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια και μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο, στο οποίο μαζί με φίλους της, ξυρίζει το κεφάλι της.

Η δημοσίευσή της είχε μεγάλη απήχηση και γι΄αυτό, επανήλθε με νέο TikTok βίντεο, με το οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο για το «γιγαντιαίο κύμα αγάπης, στήριξης και ζεστασιάς» που, όπως είπε, δέχτηκε.

«Γεια σας και πάλι. Μπορεί να φαίνομαι λίγο αμήχανη, γιατί δεν είμαι εξοικειωμένη με αυτό το μέσο. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω λόγια αναφορικά με το προηγούμενο βίντεό μου. Δεν φανταζόμουν ότι θα λάμβανε ένα τόσο γιγαντιαίο κύμα αγάπης, στήριξης και ζεστασιάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, με τα σχόλια και τα ιδιωτικά μηνύματα που έχω ανταλλάξει με κάποιους από εσάς», λέει αρχικά η Εβίτα Αγαΐτση.

Εβίτα Αγαΐτση: Τι αποκαλύπτει για το βίντεο στο οποίο ξυρίζει το κεφάλι της

«Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει...», συνέχισε και αναφέρθηκε στο βίντεο το οποίο έγινε δημοφιλές στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ξύρισε το κεφάλι της.

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό θα το κάνω όταν μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και, στη συνέχεια, ίσως μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς» είπε και αποκάλυψε ότι: «Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όταν είχαν έρθει τα παιδιά εδώ. Τους είπα: "Πάμε να το κάνουμε παρέα", για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα – που προφανώς κι αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό – αλλά επειδή ένιωθα ότι θα το ανέβαζα ως κατακλείδα όλης αυτής της περιπέτειας, όταν θα είχε τελειώσει».

Εβίτα Αγαΐτση: «Ήμουν στη χημειοθεραπεία και όσο έβλεπα το βίντεο, είχα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου»

«Ήμουν τις προάλλες στη χημειοθεραπεία, πάρα πολλές ώρες, και κάπως κοιτούσα το κινητό μου. Έπεσα πάνω στο βίντεο και συνειδητοποίησα ότι, όση ώρα το έβλεπα και το παρακολουθούσα, είχα ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Λέω: "Οκέι, αυτό εμένα με κάνει να νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι μεν είναι μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη στιγμή, αλλά είναι κάπως δοσμένη με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με μια όμορφη και ανάλαφρη διάθεση". Κι εκείνη τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ότι ενδεχομένως μπορεί κι ένας άνθρωπος να δει αυτό το βίντεο ή δέκα άνθρωποι και να αποτελέσει γι' αυτούς ένα σημείο ταύτισης και επαφής, να τους δώσει μια ανάσα, να τους κάνει να χαμογελάσουν, να τους αποφορτίσει. Ό,τι, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησε και σε εμένα όταν το παρακολούθησα ξανά. Κάπως έτσι πάρθηκε η απόφαση».

Στο μήνυμά της, η ηθοποιός μιλά για τα μηνύματα που έλαβε και όσα έχει συνειδητοποιήσει για τον καρκίνο και τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, λέγοντας πως για εκείνη σημασία έχει «τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε».

Εβίτα Αγαΐτση: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, δεν μας ορίζει καμία αρρώστια»

Όπως είπε: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς. Αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι, από τα μηνύματα που έλαβα και από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί και πιο ενδυναμωμένοι σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες. Το θέμα – εγώ τουλάχιστον αυτό πρεσβεύω – είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας. Δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία μόνο πτυχή – εγώ έτσι το σκέφτομαι – της καθημερινότητάς μου. Υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια».

Κλείνοντας, η Εβίτα Αγαΐτση είπε με χιουμοριστική διάθεση: «Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να μη σας κούρασα. Ένας Θεός ξέρει τι έχω πει αυτή τη στιγμή... Είναι όλα εντελώς ακατέργαστα, δεν είχα σκεφτεί καθόλου τι θα έλεγα σε αυτό το βίντεο. Ήταν πολύ αυθόρμητο.

Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Τώρα, θα τα λέμε έτσι; Θα τα λέμε με μαλλιά, με τουρμπάνια, με γκλίτερ στη φαλάκρα...; Δεν ξέρω πώς θα τα λέμε.

Είναι μια περίοδος μεταμόρφωσης, θα πω. Οπότε εγώ μπορεί και να παίζω με τα λουκς».

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