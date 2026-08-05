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Disney: Θα επιτρέπει στους χρήστες του TikTok να χρησιμοποιούν τις ταινίες και τις σειρές της στα βίντεό τους

Κοινή δήλωση εξέδωσαν η Disney και το TikTok

The LiFO team
The LiFO team
DISNEY TIK TOK ΣΥΜΦΩΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
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Η Disney και το TikTok κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέπει στους δημιουργούς να χρησιμοποιούν αποσπάσματα από ταινίες της Disney, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, στα βίντεό τους.

Αυτό σημαίνει ότι αποσπάσματα από επιτυχημένες σειρές όπως το «Star Wars», το «Toy Story» και το «Marvel Cinematic Universe» θα αρχίσουν σύντομα να εμφανίζονται σε βίντεο — τα οποία θα κοινοποιούνται επίσης στην πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους της Disney, το Verts.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ πριν επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν αποκάλυψε οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, αν και αυτή έρχεται μετά την κατάρρευση μιας συμφωνίας ύψους 1 δισ. δολαρίων (745 εκατ. λιρών) μεταξύ της Disney και της OpenAI, η οποία θα επέτρεπε στους χρήστες να χρησιμοποιούν τους χαρακτήρες της σε βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Η εν λόγω συμφωνία ακυρώθηκε τον Μάρτιο, όταν η OpenAI έκλεισε το εργαλείο δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη Sora, επικαλούμενη την απόφαση να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς της δραστηριότητάς της.

Η συμφωνία Disney και TikTok

«Σήμερα, οι θαυμαστές γιορτάζουν τις ιστορίες μας με εντελώς νέους τρόπους», δήλωσε ο διευθυντής μάρκετινγκ και εμπορικής ταυτότητας της Disney, Άσαντ Αγιάζ, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το TikTok.

Σε κοινή δήλωση, η Disney και το TikTok ανέφεραν ότι η αλληλεπίδραση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο που δημιουργούνται από θαυμαστές, διαδραματίζει έναν «όλο και πιο σημαντικό ρόλο» στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Το TikTok ανέφερε ότι η πλατφόρμα της κατέγραψε πέρυσι κατά μέσο όρο 6,5 εκατομμύρια αναρτήσεις σχετικές με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ανά ημέρα.

Οι θαυμαστές προτιμούν να χρησιμοποιούν αποσπάσματα από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές στα βίντεό τους, αλλά χωρίς ρητή άδεια, αυτά συχνά αφαιρούνται λόγω αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων.

Αυτό δυσχεραίνει την πρόσβαση ενός ευρέος κοινού στο περιεχόμενο που δημιουργούν οι θαυμαστές γύρω από μια μεγάλη κυκλοφορία.

Η Disney και το TikTok δήλωσαν ότι ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από κοινού θα προωθήσει τα βίντεο ορισμένων δημιουργών και θα τους προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικές εκδηλώσεις.

Οι διαδικτυακοί δημιουργοί και οι influencers αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις στρατηγικές μάρκετινγκ των εταιρειών.

Πέρυσι, μια έκθεση της Oxford Economics ανέφερε ότι οι δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube συνέβαλαν με 2,2 δισ. λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου το 2024 και στήριξαν 45.000 θέσεις εργασίας.

Υπάρχει επίσης η αναγνώριση ότι ακόμη και οι πολύ μικροί influencers, που επικεντρώνονται σε εξειδικευμένα θέματα, μπορεί να έχουν μικρότερο αριθμό ακολούθων, αλλά διαθέτουν ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό.

Η Disney λάνσαρε την πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους «Verts» στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, με σχέδια να την επεκτείνει περαιτέρω σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC

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