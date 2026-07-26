Disney: Ο Κόλμαν Ντομίνγκο ετοιμάζει live action ταινία για την πριγκίπισσα Tiana του «Princess and the Frog»

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο και ο Ρόμπερτ Ο’Χάρα, βρίσκονται υπό συζητήσεις για την υπογραφή μίας νέας ταινίας live-action με πρωταγωνίστρια την πριγκίπισσα Tiana από την ταινία της Disney «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος».

Το πρότζεκτ βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο της Disney και αποτελεί μία πρωτότυπη ιδέα εμπνευσμένη από την κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων του 2009, «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος», στην οποία η Ανίκα Νόνι Ρόουζ έδωσε τη φωνή της στην Τιάνα.

«Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» της Disney

Το μουσικό παραμύθι, που διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη της δεκαετίας του 1920, επικεντρώνεται στην Τιάνα, μια σερβιτόρα που ονειρεύεται να γίνει ιδιοκτήτρια εστιατορίου. Η ζωή της αλλάζει όταν ξεκινά ένα ταξίδι για να μεταμορφώσει έναν πρίγκιπα-βάτραχο ξανά σε άνθρωπο, όμως μετά από ένα φιλί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, καθώς μεταμορφώνεται και η ίδια σε βάτραχο.

«Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» απέφερε 267 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο box office και έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και για δύο τραγούδια του Ράντι Νιούμαν, τα «Almost There» και «Down in New Orleans».

EXCLUSIVE: An original live-action feature about Princess Tiana inspired by Disney’s animated 2009 feature ‘The Princess And The Frog’ could be coming down the line as we hear early talks have begun.



We understand that the Colman Domingo will co-write the feature with Robert… pic.twitter.com/WdbE60WfVk — Deadline (@DEADLINE) July 20, 2026

Παρότι τα σχέδια για μια spin-off σειρά δεν προχώρησαν, η Disney τίμησε τη δημοτικότητα της πριγκίπισσας Τιάνα μετατρέποντας το θεματικό αξιοθέατο Splash Mountain στα πάρκα Disney World και Disneyland σε «Tiana’s Bayou Adventure».

Το πρότζεκτ της Disney έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Κόλμαν Ντομίνγκο

Το πρότζεκτ για την «Πριγκίπισσα και τον Βάτραχο» έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Ντομίνγκο, ο οποίος πρωταγωνιστεί στις ταινίες «Michael» (η οποία ξεπέρασε πρόσφατα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και έγινε η εμπορικότερη μουσική βιογραφική ταινία όλων των εποχών) και «Disclosure Day», ενώ συμμετέχει επίσης στις τηλεοπτικές σειρές «The Four Seasons» και «Euphoria», για την οποία απέσπασε δύο ακόμη υποψηφιότητες για Emmy.

Κατά την παραλαβή του βραβείου Creative Conscience Award του Variety τον περασμένο μήνα, ο Ντομίνγκο δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ τον αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

«Με βλέπουν πλέον με έναν τρόπο που πάντα ήθελα να με βλέπουν, ως έναν άνθρωπο με πολλαπλές ιδιότητες», ανέφερε. «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι απλώς ηθοποιός. Πάντα ήθελα να υποδύομαι ρόλους, να γράφω, να σκηνοθετώ και να κάνω παραγωγή».

Αργότερα μέσα στη χρονιά, ο Ντομίνγκο θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας για τον Νατ «Κινγκ» Κόουλ με τίτλο «Unforgettable», στην οποία θα έχει πολλαπλό ρόλο ως σκηνοθέτης, παραγωγός και πρωταγωνιστής. Εκπροσωπείται από τις εταιρείες WME, Liebman Entertainment και Shreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham.

Ο Ο’ Χάρα, γνωστός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης θεάτρου, και ο Ντομίνγκο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην παράσταση «Wild With Happy» του Ντομίνγκο, η οποία παρουσιάστηκε από το The Public Theater το 2012. Το 2020, ο Ο’Χάρα ήταν υποψήφιος για βραβείο Tony καλύτερης σκηνοθεσίας θεατρικού έργου για το «Slave Play». Εκπροσωπείται από τις CAA και Weintraub Tobin Chediak Coleman Grodin.

Το Deadline μετέδωσε πρώτο την είδηση για την ταινίας, ωστόσο η Disney δεν έχει δώσει ακόμη σχετικές πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Variety