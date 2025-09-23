Διονύσης Ατζαράκης για «Κακές Ιδέες»: Ξόδεψα €300.000 από την τσέπη μου για να βγει η σειρά

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε χθες το πρωί, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ο Διονύσης Ατζαράκης.

Ο γνωστός stand up comedian, με αφορμή τη νέα του σειρά, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να την ολοκληρώσει, και παραδέχτηκε ότι για να μπορέσει να συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρήματα, χρειάστηκε να κάνει διαφημίσεις.

«Έπαιξε ρόλο και λίγο η τελειομανία μου αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε διάφορες δυσκολίες. Έκανα παραγωγή εγώ στην αρχή, από το πορτοφόλι μου, οπότε έπρεπε ανά διαστήματα να σταματάμε τα γυρίσματα, για να πάω να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά από υπόλοιπες δουλειές», περιγράφει ο Διονύσης Ατζαράκης.

Διονύσης Ατζαράκης για «Κακές Ιδέες»: «Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα;»

«Πρέπει να ξόδεψα μία 300άρα αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δούλευα και τα έβγαζα. Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ήταν για να βγάλω τη σειρά. Συνήθως δεν τα λένε αυτά αλλά γιατί όχι; Δεν χρειάστηκε τουλάχιστον να κάνω πράγματα για τα οποία μετανιώνω», παραδέχθηκε ο κωμικός στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Έπαιξε ρόλο ο Covid, έπαιξε ρόλο και η εγκυμοσύνη της Μαίρης (Συνατσάκη) αλλά από κάποιο σημείο και μετά έπρεπε να βρω και εταιρεία παραγωγής, γιατί ανέβηκαν οι ανάγκες και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω και να τα βγάλω όλα αυτά από την τσέπη μου», κατέληξε επί του θέματος ο Διονύσης Ατζαράκης.