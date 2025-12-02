Diddy: Οι δικηγόροι του απαιτούν να μην κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ του 50 Cent στο Netflix

Λίγες ώρες πριν τη κυκλοφορία στο Netflix μιας πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ για τον Sean «Diddy» Combs - με παραγωγό τον Curtis «50 Cent» Jackson - οι δικηγόροι του Diddy έστειλαν επιστολή στην εταιρεία streaming, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το «Sean Combs: The Reckoning».

Σε δήλωση που παραχώρησε στο CNN, εκπρόσωπος του καταδικασμένου μουσικού παραγωγού κατηγόρησε επίσης τη Netflix ότι χρησιμοποίησε «κλεμμένο υλικό που δεν είχε ποτέ εγκριθεί για κυκλοφορία».

Το βίντεο στο οποίο αναφέρεται ο εκπρόσωπος του Diddy εμφανίζεται στο επίσημο τρέιλερ του Netflix για το ντοκιμαντέρ, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το πρωί.

«Πρέπει να βρούμε κάποιον που θα συνεργαστεί μαζί μας και που έχει εργαστεί στις πιο βρώμικες από τις βρώμικες δουλειές», λέει ο Combs στο τρέιλερ διάρκειας ενός λεπτού. «Χάνουμε».

Ο εκπρόσωπος του Diddy, Juda Engelmayer, δήλωσε στο CNN ότι ο Combs βιντεοσκοπεί συνεχώς τον εαυτό του εδώ και δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να καταγράψει τη ζωή του για ένα μελλοντικό ντοκιμαντέρ.

Ο Engelmayer εξήγησε ότι το βίντεο που εμφανίζεται στο τρέιλερ του Netflix, το οποίο γυρίστηκε έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Combs τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας για το ντοκιμαντέρ.

«Ο Sean δημιουργούσε το δικό του ντοκιμαντέρ από την ηλικία των 19 ετών. Αυτό το υλικό γυρίστηκε ως μέρος του ντοκιμαντέρ», δήλωσε ο Engelmayer στο CNN.

Ο Engelmayer πρόσθεσε ότι ούτε ο Combs, ούτε η ομάδα του έχουν δει εκ των προτέρων τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix. «Θα την δούμε απόψε. Ούτε το Netflix, ούτε ο κ. Jackson είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας προσφέρουν μια προβολή», δήλωσε ο Engelmayer.

Σε απάντηση στο αίτημα του CNN για σχόλιο, εκπρόσωπος της Netflix παρέπεμψε σε δήλωση της σκηνοθέτιδας της σειράς ντοκιμαντέρ, Αλεξάντρα Στέιπλετον, η οποία είπε ότι η δημιουργική ομάδα απέκτησε το υλικό νόμιμα.

«Ήρθε σε εμάς. Αποκτήσαμε το υλικό νόμιμα και έχουμε τα απαραίτητα δικαιώματα», δήλωσε η Στέιπλετον. «Κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε μυστική την ταυτότητα του δημιουργού του υλικού. Επικοινωνήσαμε επίσης πολλές φορές με την νομική ομάδα του Sean Combs για συνέντευξη ή σχόλιο, αλλά δεν λάβαμε απάντηση.»

Στην επιστολή, οι δικηγόροι του Diddy απειλούν με περαιτέρω νομικές ενέργειες, γράφοντας: «Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ο κ. Combs δεν έχει διστάσει να κινηθεί νομικά εναντίον μέσων ενημέρωσης και άλλων που παραβιάζουν τα δικαιώματά του, και δεν θα διστάσει να το κάνει και εναντίον της Netflix.»

Ο Diddy είχε προηγουμένως καταθέσει αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της NBCUniversal για ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Peacock, με τίτλο «Diddy: The Making of a Bad Boy».

Ο Diddy καταδικάστηκε φέτος το καλοκαίρι σε 50 μήνες (περίπου τέσσερα χρόνια) φυλάκιση, μετά από δίκη δύο μηνών.

Οι ένορκοι τον αθώωσαν από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί σωματεμπορίας και εκβιασμού, για τις οποίες αντιμετώπιζε κάθειρξη δέκα ετών - ίσως και ισόβια.

Μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, κρατούνταν στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν. Στα τέλη Οκτωβρίου, μεταφέρθηκε στο Fort Dix, μια ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Diddy έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής του.

Η υπεράσπισή του είχε προηγουμένως δηλώσει στο CNN ότι είχαν προσεγγίσει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή προεδρική χάρη.