Diddy: Από την άνοδο στην πτώση - Το BBC ανακοινώνει ντοκιμαντέρ για τον άλλοτε βασιλιά της χιπ χοπ

Το BBC ανακοινώνει το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «P Diddy: The Rise and Fall», μέσα από το οποίο εξερευνάται η άνοδος και η ενδεχόμενη πτώση του Sean «Diddy» Combs, ενόψει σοβαρών κατηγοριών που βαραίνουν τον άλλοτε πανίσχυρο παραγωγό και επιχειρηματία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο Diddy υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Βραβευμένος με τρία Grammy και ασκώντας τεράστια επιρροή στην εμπορευματοποίηση της hip-hop, ο ιδρυτής της δισκογραφικής Bad Boy Records υπήρξε μέντορας καλλιτεχνών όπως οι Mariah Carey, Biggie Smalls, Mary J. Blige και Usher και ταυτίστηκε με τον ορισμό του επιτυχημένου επιχειρηματία στον χώρο.

Η εικόνα αυτή όμως, έχει κλονιστεί δραματικά. Το BBC ετοιμάζει ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «P Diddy: The Rise and Fall», για το BBC Three και το iPlayer, με παρουσιάστρια τη βραβευμένη δημοσιογράφο Yinka Bokinni. Το ντοκιμαντέρ ερευνά, πώς η εντυπωσιακή καριέρα του Diddy μπορεί να διαδεχθεί μια ανεπανόρθωτη πτώση.

«Από το απόγειο στην καταιγίδα καταγγελιών»

Ο Combs βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές διώξεις, όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η σωματεμπορία και η μεταφορά προσώπων για πορνεία. Κατηγορείται ότι κακοποιούσε, απειλούσε και εκβίαζε γυναίκες, ότι δημιούργησε ένα σύστημα εξαναγκαστικής εργασίας, απαγωγών, εμπρησμών και δωροδοκιών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος. Παράλληλα με τις ποινικές διώξεις, δεκάδες αγωγές έχουν κατατεθεί εις βάρος του, κάνοντας λόγο για συστηματική χρήση εξουσίας με σκοπό τη σιωπή και την κακοποίηση θυμάτων. Οι δικηγόροι του χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες «απεχθείς» και υποστηρίζουν ότι «η αλήθεια θα λάμψει στο δικαστήριο».

«Η Yinka Bokinni επιχειρεί να φωτίσει τις σκοτεινές πλευρές της καριέρας του P. Diddy, εξετάζοντας το πώς ένα σύστημα φέρεται να τον προστάτευε για χρόνια. Μιλώντας με άτομα του στενού του κύκλου, επικριτές και γνώστες, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ερωτήματα για το πώς η εξουσία, τα χρήματα, ο σεξισμός και η σιωπή λειτούργησαν προστατευτικά για έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της showbiz», αναφέρει η ανακοίνωσή του BBC.

Η Bokinni αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η έρευνα για τις κατηγορίες εις βάρος του Diddy ανέδειξε τη σκοτεινή πλευρά μιας βιομηχανίας στην οποία πολλοί από εμάς ονειρευτήκαμε να ανήκουμε. Τραγουδήσαμε τα τραγούδια του, υιοθετήσαμε το lifestyle του, παρακολουθήσαμε τις εκπομπές του. Το να πεις αυτή την ιστορία ήταν μια βαθιά συναισθηματική και, συχνά, δύσκολη εμπειρία».

Το «P Diddy: The Rise and Fall» θα προβληθεί προσεχώς από το BBC Three και «θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα iPlayer, σε μια περίοδο, που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην υπόθεση. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να ρίξει φως σε ένα πολυεπίπεδο σκάνδαλο που απειλεί να αλλάξει για πάντα την εικόνα ενός άλλοτε ανίκητου βασιλιά της hip-hop».