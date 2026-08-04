Το The Devil Wears Prada 2 σάρωσε στo Disney+ με 15,2 εκατ. προβολές σε πέντε ημέρες

Το The Devil Wears Prada 2 δεν σταμάτησε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πέρασε στο streaming και συνέχισε σαν να μην είχε τελειώσει ποτέ η πρεμιέρα του.

Η ταινία συγκέντρωσε 15,2 εκατ. προβολές παγκοσμίως στις πρώτες πέντε ημέρες της σε Disney+ και Hulu, επίδοση που την κάνει το μεγαλύτερο live-action κινηματογραφικό ντεμπούτο της Disney στο streaming μετά το Deadpool & Wolverine.

Το νούμερο έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Δεν πρόκειται για μια ταινία που ανακαλύφθηκε ξαφνικά από το κοινό στο σπίτι. Το The Devil Wears Prada 2 είχε ήδη βγει στους κινηματογράφους, είχε ήδη γίνει εμπορική επιτυχία και είχε ήδη πατήσει πάνω σε σχεδόν είκοσι χρόνια ποπ νοσταλγίας. Στις αίθουσες έφτασε τα 220,6 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και τα 691,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατ. δολάρια.Με άλλα λόγια, το streaming δεν έσωσε την ταινία. Της έδωσε δεύτερη ζωή.

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Η επιστροφή της Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλι και της Αν Χάθαγουεϊ ως Άντι Σακς αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από ένα απλό reunion. Μαζί τους επέστρεψαν η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, ενώ στο καστ προστέθηκαν ο Τζάστιν Θέρου, η Λούσι Λιου, ο Κένεθ Μπράνα, η Σιμόν Άσλεϊ και ο Μπι Τζέι Νόβακ.

Η ταινία επιστρέφει στον κόσμο του Runway, αλλά όχι στον κόσμο του 2006. Τα περιοδικά, η μόδα και η επιρροή δεν κινούνται πια με τους ίδιους κανόνες. Αυτό ήταν και το βασικό της πλεονέκτημα: δεν πούλησε μόνο τη νοσταλγία της πρώτης ταινίας, αλλά την ιδέα ότι η Μιράντα Πρίστλι πρέπει να επιβιώσει σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει γύρω της.

Η Disney υπολογίζει τις προβολές διαιρώντας τον συνολικό χρόνο θέασης με τη διάρκεια της ταινίας, που είναι 119 λεπτά. Με αυτή τη μέτρηση, το The Devil Wears Prada 2 πλησίασε την κλίμακα ενός μεγάλου franchise τίτλου. Το Deadpool & Wolverine είχε σημειώσει 19,4 εκατ. προβολές σε έξι ημέρες, χωρίς όμως να έχει δοθεί αντίστοιχο πενθήμερο νούμερο για άμεση σύγκριση.

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι το The Devil Wears Prada 2 δεν είναι υπερηρωική ταινία, ούτε action franchise από αυτά που συνήθως οδηγούν τα μεγάλα νούμερα της Disney. Είναι μια ταινία μόδας, εργασίας, φιλοδοξίας, γυναικείας μνήμης και ποπ κύρους. Και ακριβώς γι’ αυτό η επιτυχία της είναι χρήσιμη για το Χόλιγουντ.

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Η πρώτη ταινία είχε συχνά υποτιμηθεί ως «γυναικεία» εμπορική κομεντί, πριν γίνει ένα από τα πιο ανθεκτικά pop culture αντικείμενα των 00s. Η δεύτερη δείχνει ότι αυτό το κοινό όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά μεγάλωσε, πήγε σινεμά, γύρισε στο σπίτι και την ξαναπάτησε στο play.

Για τα στούντιο, αυτό είναι μάθημα. Οι παλιοί τίτλοι δεν επιστρέφουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι χρειάζονται εκρήξεις, άλλοι υπερήρωες, άλλοι τεράστια σύμπαντα. Το The Devil Wears Prada 2 χρειάστηκε ένα γραφείο μόδας, μια παλιά ψυχρότητα, δύο ηθοποιούς που το κοινό ήθελε να ξαναδεί μαζί και μια ηρωίδα που δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει συμπαθής για να γίνει αθάνατη.

Με στοιχεία από Variety