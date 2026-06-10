«Δεν θέλουμε να δούμε το 60 Minutes να πεθαίνει»: Η κρίση στο ιστορικό πρόγραμμα του CBS

Το 60 Minutes, ένα από τα πιο ιστορικά και επιτυχημένα προγράμματα της αμερικανικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών. Και το πιο ανησυχητικό για όσους παρακολουθούν την υπόθεση δεν είναι ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έπαψε να έχει σημασία. Είναι ακριβώς το αντίθετο.

Το 60 Minutes δεν ήταν ένα αποτυχημένο brand που έπρεπε να σωθεί. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα news magazines της αμερικανικής τηλεόρασης, με εκατομμύρια τηλεθεατές, τεράστιο ιστορικό βάρος και μια φήμη που χτίστηκε πάνω στην ανεξαρτησία, την έρευνα και την επιμονή απέναντι στην εξουσία. Γι’ αυτό η βίαιη αναδιάταξή του έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη ανησυχία.

Το παράδοξο είναι ότι οι αλλαγές δεν έρχονται σε ένα πρόγραμμα που είχε χάσει τελείως το κοινό του. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το 60 Minutes είχε μέσο όρο 9,1 εκατ. τηλεθεατές στη σεζόν 2025-26, σημειώνοντας άνοδο 9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παραμένει ένα από τα τελευταία τηλεοπτικά ραντεβού της παραδοσιακής αμερικανικής τηλεόρασης που δεν είναι αθλητικό γεγονός, και αυτό κάνει την κρίση του ακόμη πιο φορτισμένη.

Η κρίση ξέσπασε δημόσια μετά την απόλυση του Σκοτ Πέλι, βετεράνου του CBS και του 60 Minutes, ο οποίος ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση με τη νέα ηγεσία του προγράμματος. Ο Πέλι κατηγόρησε τη Μπάρι Γουάις, επικεφαλής του CBS News, ότι «δολοφονεί» το 60 Minutes, και ζήτησε την απομάκρυνσή της. Σε συνέντευξή του στους New York Times υποστήριξε ότι το CBS News βρίσκεται «στις φλόγες» και ότι οι νέοι επικεφαλής δεν έχουν την εμπειρία για να διαχειριστούν έναν τόσο μεγάλο τηλεοπτικό δημοσιογραφικό οργανισμό.

Πριν από την απόλυση του Πέλι είχαν ήδη απομακρυνθεί η εκτελεστική παραγωγός Τάνια Σάιμον, ο εκτελεστικός editor Ντράγκαν Μιχαΐλοβιτς και οι ανταποκρίτριες Σάριν Αλφόνσι και Σεσίλια Βέγκα. Ο Άντερσον Κούπερ είχε επίσης αποχωρήσει από το πρόγραμμα. Μέσα σε λίγες ημέρες, ένα από τα πιο σταθερά και αναγνωρίσιμα δημοσιογραφικά σχήματα της αμερικανικής τηλεόρασης έμοιαζε να ξηλώνεται μπροστά στα μάτια του κοινού.

Η νέα εποχή στο CBS News έχει στο κέντρο της τη Μπάρι Γουάις, πρώην αρθρογράφο των New York Times και ιδρύτρια του The Free Press, η οποία τοποθετήθηκε στην κορυφή του δικτύου από τον Ντέιβιντ Έλισον. Η εταιρεία παρουσιάζει τις αλλαγές ως προσπάθεια να περάσει το CBS News στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι επικριτές της Γουάις, όμως, λένε ότι η αναδιάρθρωση απειλεί την κουλτούρα ανεξαρτησίας που έκανε το 60 Minutes έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της αμερικανικής δημοσιογραφίας.

Facebook Twitter Η Μπάρι Γουάις σε εκδήλωση με τον επιχειρηματία και επενδυτή Πίτερ Θίελ. Η τοποθέτησή της στην κορυφή του CBS News έχει γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της νέας εποχής του δικτύου.Φωτογραφία: Getty images

Η εσωτερική σύγκρουση αφορά και κάτι βαθύτερο από τα πρόσωπα. Η Γουάις και οι συνεργάτες της μιλούν για την ανάγκη να γίνει το CBS News πιο έτοιμο για τον 21ο αιώνα, με μεγαλύτερη ψηφιακή παρουσία και νέα δημοσιογραφική ενέργεια. Οι αντίπαλοί τους απαντούν ότι το 60 Minutes δεν χρειαζόταν απλώς «εκσυγχρονισμό», αλλά σεβασμό σε μια μέθοδο που βασίστηκε επί δεκαετίες σε έρευνα, χρόνο, σύγκρουση και συντακτική αυτονομία.

Πρώην στελέχη του προγράμματος υπενθυμίζουν ότι οι σκληρές εσωτερικές διαφωνίες δεν ήταν ποτέ ξένες προς το 60 Minutes. Αντίθετα, αποτελούσαν μέρος της κουλτούρας του. Το πρόγραμμα που ίδρυσε ο Ντον Χιούιτ χτίστηκε πάνω σε έντονη δημοσιογραφική αντιπαράθεση, σε παραγωγούς και ανταποκριτές που υπερασπίζονταν με πάθος τα ρεπορτάζ τους. Γι’ αυτό η απόλυση του Πέλι μετά από μια τέτοια σύγκρουση διαβάζεται από πολλούς όχι ως απλή πειθαρχική απόφαση, αλλά ως σημάδι αλλαγής νοοτροπίας.

Ο ίδιος ο Πέλι υποστήριξε ότι υπήρξαν προσπάθειες να αλλοιωθεί πολιτικά ευαίσθητο ρεπορτάζ ώστε να πλησιάσει περισσότερο τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Το CBS News αρνείται ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση και υποστηρίζει ότι οι παρατηρήσεις της Γουάις έγιναν στο πλαίσιο της συνηθισμένης δημοσιογραφικής επεξεργασίας ενός ρεπορτάζ.

Η υπόθεση, όμως, έχει βαρύ πολιτικό και εταιρικό υπόβαθρο. Είχε προηγηθεί η συμφωνία της Paramount να πληρώσει 16 εκατ. δολάρια για να κλείσει τη μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τρόπο που το CBS είχε μοντάρει συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις στο 60 Minutes πριν από τις εκλογές του 2024. Η Paramount δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά συμφώνησε ότι στο μέλλον το πρόγραμμα θα δημοσιεύει πλήρη transcripts συνεντεύξεων με προεδρικούς υποψηφίους, με τις αναγκαίες νομικές ή εθνικής ασφάλειας εξαιρέσεις.

Η συμφωνία είχε προκαλέσει μεγάλη αντίδραση μέσα στο ίδιο το 60 Minutes. Σε επιστολή τους προς την ηγεσία της Paramount, ανταποκριτές του προγράμματος, ανάμεσά τους οι Μπιλ Γουίτακερ, Λέσλι Σταλ, Σκοτ Πέλι, Άντερσον Κούπερ, Σάριν Αλφόνσι, Τζον Βέρτχαϊμ και Σεσίλια Βέγκα, είχαν προειδοποιήσει ότι ένας συμβιβασμός που θα άφηνε την εντύπωση δημοσιογραφικού λάθους θα υπονόμευε την Πρώτη Τροπολογία και θα άφηνε «ντροπιαστικό λεκέ» στο CBS.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση του Late Show του Στίβεν Κόλμπερτ, λίγες ημέρες αφότου ο παρουσιαστής είχε χαρακτηρίσει τον συμβιβασμό Paramount - Trump «big fat bribe». Το δίκτυο επέμεινε ότι η απόφαση ήταν οικονομική και δεν είχε σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής, όμως το timing ενίσχυσε τις υποψίες για πολιτική πίεση γύρω από την Paramount και τη συγχώνευσή της με τη Skydance.

Η υπόθεση έχει και ευρύτερη διάσταση. Σύμφωνα με το Reuters, η Paramount Skydance αναζητά στέλεχος που θα αναλάβει την επιχειρηματική πλευρά των ειδησεογραφικών δραστηριοτήτων δίπλα στη Μπάρι Γουάις, ενώ σε περίπτωση που προχωρήσει η εξαγορά της Warner Bros Discovery, η Γουάις θα μπορούσε να έχει ρόλο στην editorial κατεύθυνση τόσο του CBS News όσο και του CNN. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση στο 60 Minutes ίσως είναι μόνο το πιο ορατό επεισόδιο μιας πολύ μεγαλύτερης αναδιάταξης στα αμερικανικά media.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Paramount από την Skydance λίγες εβδομάδες μετά την εξωδικαστική ρύθμιση της μήνυσης του Τραμπ

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, οι τρεις εναπομείναντες βασικοί ανταποκριτές του 60 Minutes -η Λέσλι Σταλ, ο Μπιλ Γουίτακερ και ο Τζον Βέρτχαϊμ- ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν στο πρόγραμμα. Στο κοινό τους μήνυμα προς τους συναδέλφους τους, ξεκαθάρισαν ότι η απόφασή τους δεν αποτελεί στήριξη στη νέα ηγεσία. Όπως έγραψαν, μένουν επειδή «δεν θέλουν να δουν το 60 Minutes να πεθαίνει».

Προς το τέλος αυτής της ταραγμένης εβδομάδας ήρθε και η παρέμβαση του Ντέιβιντ Έλισον. Σύμφωνα με όσα είπε η Λέσλι Σταλ στους New York Times και μετέδωσε το Entertainment Weekly, ο επικεφαλής της Paramount τη διαβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι το 60 Minutes θα διατηρήσει τη συντακτική του ανεξαρτησία. Η Σταλ μετέφερε το μήνυμα στους εργαζομένους του προγράμματος, σε μια πρόποση που, όπως είπε, ήταν αφιερωμένη στους «επιζώντες».

Η υπόσχεση του Έλισον επιχειρεί να κατευνάσει μια κρίση εμπιστοσύνης που έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις. Το ερώτημα είναι αν αρκεί. Γιατί το 60 Minutes δεν δοκιμάζεται μόνο από μια αλλαγή προσώπων. Δοκιμάζεται από κάτι βαθύτερο: από το πώς μετασχηματίζεται η τηλεοπτική δημοσιογραφία όταν η πολιτική εξουσία, οι μεγάλες συγχωνεύσεις, οι νέοι ιδιοκτήτες και η πίεση για ψηφιακή επιβίωση συγκρούονται στο ίδιο δωμάτιο.

Το 60 Minutes χτίστηκε πάνω στην ιδέα ότι μπορεί να κοιτάζει την εξουσία χωρίς φόβο. Τώρα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί ακόμη να το κάνει, ακόμη και όταν η εξουσία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο ίδιο του το σπίτι.

Με στοιχεία από Associated Press, ΝΥΤ, Washington Post