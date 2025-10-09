Δανάη Παππά: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη;» - Το σχόλιο για την υπόθεση Μπισμπίκη

Η Δανάη Παππά τοποθετήθηκε πρώτη φορά για την υπόθεση Μπισμπίκη, αλλά και όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τα ΜΜΕ.

Η Δανάη Παππά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, διασκέδαζαν στην ίδια παρέα στη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, λίγες ώρες πριν το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Στον ηθοποιό επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ γιατί οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο, τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός βρέθηκε νωρίτερα σήμερα καλεσμένη σε εκπομπή του Alpha, με αφορμή τη συμμετοχή της σε δημοφιλή σειρά του σταθμού και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, από το πουθενά, δηλαδή βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα. Έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι υπονοούν. Έβλεπα ένα βίντεο που διασκεδάζουν δυο άνθρωποι, μεγάλη παρέα. Με σόκαρε το πως μπορεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο, να παρερμηνευτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου μέχρι να μου πουν ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ. Προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε αρχικά η Δανάη Παππά.

Δανάη Παππά για υπόθεση Μπισμπίκη: «Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση»

«Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις, εγώ, μια γυναίκα, για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση; Ήρθε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε “Πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών”. Λέω δεν καταλαβαίνω τον λόγο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση. Το θέμα δεν ήταν ότι βγήκαμε με μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε το προηγούμενο βράδυ, το θέμα ήταν κάτι άλλο. Γιατί εγώ να πρέπει να σχολιάσω κάτι;», συνέχισε.

«Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση. Με έβαλε και εμένα σε σκέψεις να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο εαυτός μου. Δεν θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δε θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δε μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα είμαι ο εαυτός μου.

»Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν μου ήρθαν μηνύματα από κόσμο. Βρέθηκαν δυο γυναίκες στο focus που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου», κατέληξε.