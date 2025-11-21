Δάφνη Καραβοκύρη: «Φοβήθηκα ότι ο Απόστολος Γκλέτσος θα σήκωνε χέρι στη Σοφία Μουτίδου»

Για το περιστατικό με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκέτσο στην εκπομπή «The Real View», μίλησε και η Δάφνη Καραβοκύρη.

Το πρωί της Παρασκευής, λίγες ημέρες μετά τον καβγά που είχαν η Σοφία Μουτίδου και ο Απόστολος Γκέτσος στην εκπομπή που παρουσιάζει και η ίδια, η Δάφνη Καραβοκύρη τοποθετήθηκε για το συμβάν, σε τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, εξομολογήθηκε πως μετάνιωσε που δεν πήρε στο ζήτημα, εξηγώντας παράλληλα πως φοβήθηκε ότι ο ηθοποιός μπορεί να σήκωνε χέρι στη Σοφία Μουτίδου.

«Το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο το συζητάμε μεταξύ μας, με διαφορετικά ηχοχρώματα κάθε φορά, αλλά πίσω δε μπορούμε να το αφήσουμε. Να θυμίσω ότι έγινε και στη δεύτερη εκπομπή. Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Ήθελα να είχα υπάρξει δίπλα στη Σοφία και θεωρώ ότι ήταν θέμα άστοχης δικής μου διαχείρισης. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δε θα έπρεπε να τις ανέχεται κανείς. Εγώ όντως φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του, όπως και είπε ότι θα κάνει, στη Σοφία», κατέληξε.