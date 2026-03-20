Το CBS News κλείνει την ιστορική ραδιοφωνική υπηρεσία ειδήσεων μετά από σχεδόν έναν αιώνα

Το CBS News ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κλείνει την ιστορική ραδιοφωνική υπηρεσία ειδήσεών του μετά από σχεδόν 100 χρόνια λειτουργίας.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο μιας σειράς απολύσεων, αποδίδοντας την ευθύνη στην αλλαγή των στρατηγικών προγραμματισμού των ραδιοφωνικών σταθμών και στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.

Όταν ξεκίνησε να εκπέμπει τον Σεπτέμβριο του 1927, το CBS News Radio ήταν ο πρόδρομος ολόκληρου του δικτύου, προσφέροντας στον νεαρό τότε William S. Paley την ευκαιρία να κάνει τα πρώτα του βήματα στον κλάδο. Ο διάσημος δημοσιογράφος Edward R. Murrow μετέδιδε ρεπορτάζ από το Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο της υπηρεσίας.

Σήμερα, το CBS News Radio παρέχει υλικό σε περίπου 700 σταθμούς σε ολόκληρες τις ΗΠΑ και είναι γνωστό κυρίως για τις συνοπτικές ειδήσεις που μεταδίδει κάθε ώρα. Η υπηρεσία θα τερματιστεί στις 22 Μαΐου, ανακοίνωσε το δίκτυο την Παρασκευή.

Η απόφαση του CBS News

«Αν και αυτή ήταν μια αναγκαία απόφαση, δεν ήταν εύκολη», δήλωσαν η αρχισυντάκτρια του CBS News, Bari Weiss, και ο πρόεδρος Tom Cibrowski σε μία ενημέρωση προς το προσωπικό την Παρασκευή.

Μαζί με τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο ήταν η κυρίαρχη δύναμη στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί ενημερώνονταν από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του 1940, με τους Αμερικανούς να ακούνε τις «Fireside Chats» του Προέδρου Franklin Delano Roosevelt κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, πριν το μέσο αυτό αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την τηλεόραση στη δεκαετία του 1950.

Το ραδιόφωνο έχει ακόμη μικρότερη επιρροή στη σύγχρονη κοινωνία, με τον κόσμο να βρίσκεται στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα. Όσοι αναζητούν ηχητικό περιεχόμενο συχνά στρέφονται προς τα podcast πριν από το ραδιόφωνο.

Η αρχική σελίδα του ιστότοπου του CBS News δεν δημοσίευσε αμέσως την είδηση της απόφασης.

Η Weiss στο τηλεοπτικό δίκτυο

Η Weiss δεν είναι άγνωστη στην πλούσια ιστορία του CBS. Μιλώντας στο προσωπικό της τον Ιανουάριο, τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως επικεφαλής του CBS News, αναφέρθηκε στον θρυλικό δημοσιογράφο του δικτύου, Walter Cronkite, ως σύμβολο της παλαιάς νοοτροπίας και δήλωσε ότι αν το δίκτυο συνεχίσει με την τρέχουσα στρατηγική του, «είμαστε χαμένοι».

Η Weiss ανακοίνωσε την πρόσληψη 18 νέων συνεργατών και δήλωσε ότι το CBS News πρέπει να κάνει ρεπορτάζ που θα «εκπλήσσουν και θα προκαλούν — συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού του δικού μας newsroom».

Η Weiss, ιδρύτρια της ιστοσελίδας Free Press και χωρίς εμπειρία στις τηλεοπτικές ειδήσεις πριν προσληφθεί από τη νέα διοίκηση της Paramount, μητρικής εταιρείας του CBS, έχει γρήγορα γίνει πρωτοσέλιδο και αμφιλεγόμενη φιγούρα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Απέκλεισε για ένα μήνα τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ του «60 Minutes» που επικρίνει την πολιτική απέλασης του προέδρου των ΗΠΑ και έχει τους επικριτές της να παρακολουθούν αν οδηγεί το δίκτυο προς μια φιλική προς τον πρόεδρο κατεύθυνση.

