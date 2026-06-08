«Το CBS News καίγεται»: Η πρώτη συνέντευξη του Σκοτ Πέλεϊ μετά την απόλυσή του

Ο Σκοτ Πέλεϊ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, έδωσε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά την απόλυσή του από το “60 Minutes” και περιέγραψε το CBS News ως έναν οργανισμό σε βαθιά κρίση.

Μιλώντας στη Λούλου Γκαρσία-Ναβάρο των New York Times, ο Πέλεϊ, ο οποίος εργάστηκε στο CBS για 37 χρόνια, κατηγόρησε τη νέα ηγεσία του δικτύου ότι έχει διαρρήξει την εμπιστοσύνη μέσα στο ιστορικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα. «Το CBS News καίγεται», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας την απομάκρυνση της Μπάρι Γουάις από τη θέση της επικεφαλής του CBS News.

Η απόλυσή του ήρθε λίγες ημέρες μετά από κύμα απομακρύνσεων στο “60 Minutes”, μεταξύ των οποίων και στελεχών με πολυετή παρουσία στην εκπομπή. Ο Πέλεϊ υποστήριξε ότι η ομάδα αιφνιδιάστηκε και προσβλήθηκε από το πρώτο email του νέου εκτελεστικού παραγωγού, Νικ Μπίλτον, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσίασε το “60 Minutes” σαν ένα πρόγραμμα παγωμένο στο 1968, χωρίς να γνωρίζει την ιστορία και τη σημερινή του λειτουργία.

Ο Πέλεϊ είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει σε εσωτερική σύσκεψη επειδή οι ανώτεροι συνάδελφοί του είχαν ήδη απομακρυνθεί και ο ίδιος ήταν το πιο παλιό πρόσωπο στην αίθουσα. Περιέγραψε τη σύνταξη ως έναν χώρο όπου οι δεσμοί χτίζονται σε πολεμικές ζώνες και επικίνδυνες αποστολές, λέγοντας ότι κάποιος έπρεπε να σταθεί «όχι μόνο για την εκπομπή, αλλά και για τους ανθρώπους».

Στο επίκεντρο των καταγγελιών του βρίσκεται η Μπάρι Γουάις, πρώην αρθρογράφος γνώμης των New York Times και ιδρύτρια του The Free Press, η οποία ανέλαβε την ηγεσία του CBS News χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην τηλεοπτική ειδησεογραφία. Ο Πέλεϊ υποστήριξε ότι η Γουάις επιχείρησε να παρέμβει σε πολιτικά ευαίσθητο ρεπορτάζ του “60 Minutes” για διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και για τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρατηρήσεις που μεταφέρθηκαν στην ομάδα του ζητούσαν να παρουσιαστούν οι διαδηλωτές ως πιο βίαιοι και να περιγραφεί το αυτοκίνητο της Γκουντ σαν να κινείτο προς τον πράκτορα. Ο Πέλεϊ είπε ότι το βίντεο δεν στήριζε αυτή την εκδοχή και ότι αρνήθηκε να κάνει τις αλλαγές.

Το CBS News αρνείται τις κατηγορίες περί πολιτικής παρέμβασης. Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις της Γουάις εντάσσονταν στη συνηθισμένη συντακτική διαδικασία και είχαν στόχο να γίνει το ρεπορτάζ πιο ισχυρό, δίκαιο και ακριβές, χωρίς πολιτικό κίνητρο.

Ο Πέλεϊ υποστήριξε επίσης ότι η παρέμβαση ήρθε τόσο αργά στη διαδικασία παραγωγής, ώστε το επεισόδιο του “60 Minutes” παραλίγο να μη βγει στον αέρα. Όπως είπε, η εκπομπή έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά από το να χαθεί, τη βραδιά που προηγείτο τηλεοπτικά των βραβείων Grammy.

Στη συνέντευξή του, ο δημοσιογράφος συνέδεσε την κρίση με τις ευρύτερες αλλαγές στο CBS και στην Paramount, σε μια περίοδο όπου η εταιρική ηγεσία, οι πιέσεις της εποχής Τραμπ και η συζήτηση για την «αναμόρφωση» των παραδοσιακών μέσων συγκρούονται με την κουλτούρα ενός από τα πιο ιστορικά δημοσιογραφικά προγράμματα της αμερικανικής τηλεόρασης.

Το “60 Minutes” προβάλλεται από το 1968 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Η υπόθεση Πέλεϊ δεν αφορά μόνο την αποχώρηση ενός βετεράνου δημοσιογράφου, αλλά και το ερώτημα αν ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της αμερικανικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας μπορεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία του μέσα σε μια εποχή πολιτικής πόλωσης, νέων ιδιοκτησιακών ισορροπιών και βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στα παραδοσιακά μέσα.

με στοιχεία από NYT