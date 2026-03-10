Το cast του Heated Rivalry καταδικάζει τα ομοφοβικά σχόλια των fans

Οι πρωταγωνιστές του Heated Rivalry πήραν δημόσια θέση απέναντι στα ρατσιστικά, ομοφοβικά και γενικά μισαλλόδοξα σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο γύρω από τη σειρά, σε μια ασυνήθιστα καθαρή στιγμή για ένα από τα πιο φανατικά τηλεοπτικά κοινά της σεζόν.

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Hudson Williams, François Arnaud και Ksenia Daniela Kharlamova καταδίκασαν τη συμπεριφορά μέρους του κοινού και ζήτησαν να σταματήσουν όχι μόνο τα προσβλητικά σχόλια, αλλά και οι προβολές και οι εμμονές που συχνά βαφτίζονται «αγάπη» προς τη σειρά. Το μήνυμά τους ήταν απλό: καμία μορφή «στήριξης» δεν χωρά ρατσισμό, ομοφοβία ή κακοποιητική εμμονή.

Σκηνή από το Heated Rivalry με τους Hudson Williams και Connor Storrie.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η ίδια η δημόσια τοποθέτηση, αλλά και το κλίμα μέσα στο οποίο έρχεται. Το Heated Rivalry έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο έντονα τηλεοπτικά φαινόμενα της στιγμής, όμως μαζί με τον ενθουσιασμό του έχει φέρει και μια ολοένα πιο επιθετική κουβέντα στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα στο X, όπου η συζήτηση τροφοδοτείται πιο εύκολα από τον θυμό, την παραμόρφωση και τη λογική της πρόκλησης.

Γι’ αυτό και η παρέμβαση των πρωταγωνιστών έχει βάρος που ξεπερνά ένα τυπικό μήνυμα προς το κοινό. Δεν βλέπεις συχνά τους πρωταγωνιστές ενός τόσο μεγάλου queer τηλεοπτικού φαινομένου να βάζουν τόσο καθαρά δημόσιο όριο απέναντι στη βία που παράγεται στο όνομά του. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η σημασία της: θυμίζει ότι μια queer σειρά δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για μίσος, φαντασιώσεις κατοχής ή επιθετική προβολή πάνω στους ανθρώπους που τη φέρουν.