Το Off Campus υπόσχεται περισσότερο χόκεϊ ή μήπως περισσότερο σεξ;

Το χόκεϊ δεν ήταν πάντα το πιο αυτονόητο σκηνικό για τηλεοπτικό romance. Πάγος, κράνη, μπαστούνια, σώματα που πέφτουν με δύναμη πάνω στο προστατευτικό τζάμι, ιδρώτας και μια αρρενωπότητα μονίμως μελανιασμένη.

Κι όμως, για το κοινό των romance novels, οι παίκτες χόκεϊ είναι εδώ και χρόνια σχεδόν ιδανικοί ήρωες: αρκετά σκληροί για να έχουν δράμα, αρκετά ευάλωτοι για να λυγίσουν, αρκετά ωραίοι για να γίνουν fan edit πριν καν τελειώσει το πρώτο επεισόδιο.

Μετά την απρόσμενη επιτυχία του Heated Rivalry, της σειράς που έσπρωξε το hockey romance από τα ράφια των romance books στο mainstream streaming, έρχεται το Off Campus του Prime Video. Βασισμένο στη σειρά βιβλίων της Elle Kennedy, υπόσχεται αυτό που μοιάζει πια με σύνθημα του νέου streaming romance: περισσότερο χόκεϊ, περισσότερο σεξ.

Η σειρά διαδραματίζεται στο φανταστικό Briar University, ένα κολέγιο στη Νέα Αγγλία όπου οι παίκτες χόκεϊ έχουν, φυσικά πολλούς, πάρα πολλούς κοιλιακούς, τραύματα, χιούμορ, μυστικά και συναισθηματικά εμπόδια που περιμένουν να λυθούν ανάμεσα σε προπονήσεις, πάρτι και υπνοδωμάτια. Τα βιβλία της Kennedy, μαζί με τα spin-offs τους, έχουν πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Με άλλα λόγια, το streaming δεν ανακάλυψε ξαφνικά ένα niche. Βρήκε μια έτοιμη αυτοκρατορία επιθυμίας.

Ο Stephen Kalyn υποδύεται τον Dean DiLaurentis, έναν από τους παίκτες χόκεϊ του φανταστικού Briar University, στη σειρά Off Campus.

Η πρώτη σεζόν ακολουθεί τον Garrett Graham, που υποδύεται ο Belmont Cameli, έναν σταρ της ομάδας χόκεϊ, ο οποίος συμφωνεί να κάνει ψεύτικη σχέση με τη συμφοιτήτριά του Hannah, την Ella Bright, ώστε εκείνη να τραβήξει την προσοχή του αγοριού που της αρέσει. Σε αντάλλαγμα, η Hannah τον βοηθά με τη φιλοσοφία. Δηλαδή, ναι, έχουμε fake dating, αθλητή που χρειάζεται tutoring, κολεγιακό tension και όλη εκείνη την ωραία παλιά μηχανική του romance που δεν προσποιείται ότι ανακάλυψε τον τροχό. Απλώς τον κάνει πιο γυαλισμένο.

Μόνο που η τηλεοπτική διασκευή δεν μένει αυστηρά στο πρώτο βιβλίο. Προς έκπληξη των αναγνωστών, η σεζόν ενσωματώνει και την ιστορία του Dean DiLaurentis, τον οποίο παίζει ο Stephen Kalyn, με την Allie, την κολλητή της Hannah. Η δημιουργός και showrunner Louisa Levy το περιγράφει ως ένα μικρό κλείσιμο ματιού στους fans: ένα romance που στα βιβλία έρχεται αργότερα, αλλά στην τηλεόραση μπαίνει νωρίτερα στο παιχνίδι.

Το ερώτημα, φυσικά, είναι γιατί το χόκεϊ δουλεύει τόσο καλά ως romance fantasy. Η Levy το λέει απλά: υπάρχει κάτι στο ίδιο το άθλημα. Είναι σωματικό, σκληρό, βίαιο, βαθιά αρρενωπό. Και υπάρχει πάντα κάτι ελκυστικό στη φαντασίωση του «να ημερεύεις το κακό αγόρι».

Ο Belmont Cameli δίνει στους New York Times την πιο καθαρή εκδοχή αυτού του μηχανισμού. Οι παίκτες χόκεϊ, λέει, είναι διαφορετικοί από άλλους αθλητές. Πιο συγκρατημένοι, με πιο στεγνό χιούμορ, πιο κλειστοί. Παίζουν ένα βίαιο άθλημα, αλλά έξω από τον πάγο μπορούν να αποκαλυφθούν τρυφεροί, αμήχανοι, ανθρώπινοι. Εκεί βρίσκεται όλη η ρομαντική υπόσχεση: ο άντρας που χτυπιέται στον πάγο, μόνος σε ένα δωμάτιο με την κοπέλα που ερωτεύεται.

Το Off Campus φτάνει σε μια στιγμή όπου το κοινό έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζει το hockey romance ως τηλεοπτικό είδος. Το Heated Rivalry, βασισμένο στα βιβλία της Rachel Reid, ήταν εκείνο που έσπρωξε το genre προς το mainstream. Το Off Campus είχε γυριστεί πριν γίνει εκείνη η σειρά φαινόμενο, αλλά τώρα προβάλλεται σε ένα κοινό που έχει ήδη καταλάβει ότι το χόκεϊ μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο ερωτικό από ένα άθλημα με παγοπέδιλα.

Ο Cameli λέει ότι δεν τον αγχώνει η σύγκριση. Αντίθετα, χάρηκε για την επιτυχία του Heated Rivalry, επειδή κινείται «στην ίδια λωρίδα». Το δικό τους show, επιμένει, είναι διαφορετικό. Τα μόνα κοινά είναι το χόκεϊ και το romance. Πράγμα που, βέβαια, στο 2026 είναι ήδη αρκετό για να ανοίξει ολόκληρη fan economy.

Και μετά υπάρχει το σεξ. Στα romance novels, το smut δεν είναι υποσημείωση. Είναι μέρος της συμφωνίας με το κοινό. Οι ηθοποιοί ξέρουν ότι οι fans το περιμένουν, αλλά επιμένουν ότι οι σκηνές σεξ δεν μπήκαν απλώς για σοκ ή για να τσεκάρουν ένα κουτάκι.

Ο Cameli λέει ότι οι σκηνές σεξ στο Off Campus είναι «κερδισμένες» από την ιστορία. Είναι sexy, hot και διασκεδαστικές, αλλά για εκείνον λειτουργούν κυρίως ως σκηνές οικειότητας. Η σειρά, λέει, θέλει να δείξει τι σημαίνει σεξ στα διαμορφωτικά χρόνια του κολεγίου: μερικές φορές είναι ωραίο, μερικές αμήχανο, μερικές αποτυχημένο, και μερικές η πιο σημαντική σκηνή είναι η συζήτηση που γίνεται αντί για το ίδιο το σεξ.

Υπάρχει και ένα πιο ευαίσθητο νήμα στην ιστορία. Η Hannah προσπαθεί να επεξεργαστεί ένα σεξουαλικό τραύμα, και ο Garrett τη βοηθά χωρίς να εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Ο Cameli λέει ότι αυτό το κομμάτι ήταν πολύ σημαντικό να γίνει σωστά. Ο Garrett δεν γίνεται σωτήρας, ούτε χρησιμοποιεί την ευαλωτότητά της ως shortcut προς την επιθυμία. Τη βοηθά ως φίλος, και μέσα από αυτή τη φροντίδα αρχίζει να φαίνεται γιατί οι δύο χαρακτήρες ερωτεύονται.

Αυτό είναι που κάνει το hockey romance τόσο αποδοτικό για το σημερινό streaming. Παίρνει ένα σκληρό, σχεδόν υπερ-αρρενωπό περιβάλλον ,πάγο, αποδυτήρια, ομάδα, ανταγωνισμό, σώματα σε ένταση, και το μετατρέπει σε χώρο όπου η φροντίδα, η σεξουαλική ανακάλυψη και η ευαλωτότητα μπορούν να γίνουν φαντασίωση.

Το Off Campus πουλάει και κάτι ακόμη: τους ίδιους τους πρωταγωνιστές του ως νέα πρόσωπα του streaming romance. Οι New York Times το διατυπώνουν σχεδόν χωρίς ντροπή: οι σταρ της σειράς είναι έτοιμοι να γίνουν οι νέοι internet boyfriends. Ο Cameli το αγκαλιάζει: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα γίνουμε οι νέοι boyfriends του ίντερνετ».

Στο Off Campus, ο Garrett Graham συμφωνεί να κάνει ψεύτικη σχέση με τη συμφοιτήτριά του Hannah, με αντάλλαγμα εκείνη να τον βοηθήσει στα μαθήματα.

Είναι μια ατάκα σχεδόν τέλεια για το πώς δουλεύει πια η τηλεοπτική επιθυμία. Δεν αρκεί μια σειρά να έχει πλοκή. Πρέπει να έχει και υλικό για το feed. Πρόσωπα που κόβονται ωραία σε clips, σώματα που αντέχουν το pause button, chemistry που μπορεί να γίνει TikTok, ατάκες που χωράνε σε caption, φωτογραφίες που κυκλοφορούν πριν καν προλάβει κάποιος να δει όλα τα επεισόδια.

Το Bridgerton έδειξε στις πλατφόρμες ότι το romance μπορεί να γίνει premium franchise. Το BookTok έδειξε ότι οι αναγνώστριες μπορούν να γίνουν οργανωμένο, φανατικό και εμπορικά πανίσχυρο κοινό. Το Heated Rivalry έδειξε ότι το χόκεϊ μπορεί να γίνει καυτό. Και το Off Campus προσπαθεί τώρα να ενώσει όλα αυτά σε μια πιο mainstream, κολεγιακή, γυαλισμένη εκδοχή.

Το αποτέλεσμα μοιάζει ελαφρύ, αλλά λέει πολλά για το πού κινείται η τηλεόραση. Το streaming δεν ψάχνει πια μόνο καλές ιστορίες. Ψάχνει επιθυμίες που είναι ήδη οργανωμένες σε hashtags, κοινότητες, fandoms και fantasy templates. Το hockey romance έχει ακριβώς αυτό: βιβλία που πουλάνε εκατομμύρια, κοινό που ξέρει τι θέλει, και άντρες χαρακτήρες αρκετά σκληρούς για να είναι ελκυστικοί, αλλά αρκετά συναισθηματικά διαθέσιμους για να είναι ασφαλείς.

Το Off Campus μεταφέρει στη μικρή οθόνη το σύμπαν του κολεγιακού hockey romance: παίκτες, πάρτι, φιλίες, σεξ και όλη την BookTok ενέργεια των βιβλίων της Elle Kennedy

Στο τέλος, το Off Campus δεν υπόσχεται απλώς περισσότερο χόκεϊ και περισσότερο σεξ. Υπόσχεται ότι το νέο μεγάλο crush του streaming μπορεί να φοράει παγοπέδιλα, να παίζει σε μια βίαιη αντρική ομάδα και μετά να κάθεται αρκετά μαλακά σε ένα δωμάτιο ώστε να γίνει το επόμενο αγόρι του ίντερνετ.

με στοιχεία από τους ΝΥΤ