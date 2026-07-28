Το BuzzFeed απολύει το 35% του προσωπικού του δύο μήνες μετά την είσοδο του Μπάιρον Άλεν

Το BuzzFeed ήταν κάποτε ένα από τα sites που έμαθαν στο ίντερνετ να μιλάει με λίστες, κουίζ, GIFs, συνταγές, viral βίντεο και δημοσιογραφία φτιαγμένη για την εποχή των social media. Τώρα, δύο μήνες μετά την ανάληψη ελέγχου από τον Μπάιρον Άλεν, το σύμβολο εκείνου του ψηφιακού μοντέλου κόβει περίπου το ένα τρίτο του προσωπικού του.

Η BuzzFeed ανακοίνωσε μεγάλη αναδιάρθρωση, με μείωση περίπου 35% του σημερινού προσωπικού και των σταθερών συνεργατών της, σε διάφορες χώρες και τμήματα. Οι περικοπές αντιστοιχούν σε περίπου 180 θέσεις και αφορούν το BuzzFeed, το HuffPost και το Tasty. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες για να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα, να απλοποιηθεί η οργανωτική δομή και να μπει η επιχείρηση σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

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Σε χρηματιστηριακή κατάθεση, η BuzzFeed αναφέρει ότι αναμένει ετήσια εξοικονόμηση 29 έως 32 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως από το τρίτο τρίμηνο του 2026 και μετά. Το κόστος της αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει αποζημιώσεις, υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και συνέχιση ορισμένων παροχών, υπολογίζεται μεταξύ 6,5 και 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση έρχεται σχεδόν αμέσως μετά τη νέα εποχή Άλεν. Τον Μάιο, ο Μπάιρον Άλεν απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο της BuzzFeed μέσω της Allen Family Digital, επενδυτικού σχήματος που συνδέεται με το οικογενειακό του γραφείο. Ο Άλεν ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας, Τζόνα Περέτι, μετακινήθηκε στη νέα θέση του προέδρου του BuzzFeed AI. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε τότε ήταν μια στροφή προς το δωρεάν streaming, το περιεχόμενο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και την πιο άμεση σχέση με τους χρήστες.

Η γλώσσα είναι γνώριμη: ανάπτυξη, βιωσιμότητα, θετική ταμειακή ροή, απλοποίηση. Πίσω από αυτήν, όμως, βρίσκεται μια μεγαλύτερη ιστορία για τα ψηφιακά μέσα που κυριάρχησαν στην προηγούμενη δεκαετία και τώρα παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό οικοσύστημα. Το BuzzFeed δεν ήταν απλώς μια εταιρεία περιεχομένου. Ήταν ένα εργαστήριο του πώς η κουλτούρα περνά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, πώς ένα κουίζ γίνεται ταυτότητα, πώς ένα άρθρο-λίστα γίνεται κοινή γλώσσα και πώς η δημοσιογραφία προσπαθεί να ζήσει δίπλα στη viral ψυχαγωγία.

Για χρόνια, αυτό το μοντέλο έμοιαζε σχεδόν αυτονόητο. Μεγάλο κοινό, διανομή μέσω κοινωνικών δικτύων, γρήγορο περιεχόμενο, διαφημιστικά έσοδα, βίντεο, branded περιεχόμενο, λίγη σοβαρή δημοσιογραφία και πολλή καθημερινή internet κουλτούρα. Ύστερα άλλαξαν όλα: οι πλατφόρμες σταμάτησαν να δίνουν την ίδια κίνηση, η διαφήμιση μετακινήθηκε αλλού, τα social media έγιναν πιο κλειστά και πιο αλγοριθμικά, ενώ η εμπιστοσύνη στο μοντέλο των ψηφιακών μέσων που χρηματοδοτήθηκαν από επενδυτικά κεφάλαια άρχισε να καταρρέει.

Η ίδια η BuzzFeed είχε ήδη χάσει πολλά από τα σύμβολά της. Το BuzzFeed News, που είχε κερδίσει Πούλιτζερ και είχε προσπαθήσει να αποδείξει ότι η viral εποχή μπορούσε να παράγει και σοβαρή δημοσιογραφία, έκλεισε το 2023. Η εταιρεία πούλησε το Complex το 2024 και είχε προχωρήσει και σε προηγούμενες περικοπές. Το σημερινό κύμα απολύσεων, όμως, έχει ιδιαίτερο βάρος γιατί έρχεται μετά την υπόσχεση ενός νέου ιδιοκτησιακού κεφαλαίου.

Ο Μπάιρον Άλεν δεν αγοράζει απλώς ένα παλιό brand του ίντερνετ. Προσπαθεί να το συνδέσει με το δικό του δίκτυο τηλεοπτικών, streaming και διαφημιστικών υποδομών. Η BuzzFeed μιλά πλέον για δωρεάν streaming βίντεο, ήχο, περιεχόμενο από χρήστες και μέσα που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Με άλλα λόγια, το site που κάποτε έγινε διάσημο επειδή κατάλαβε τη λογική του Facebook τώρα προσπαθεί να επιβιώσει σε μια εποχή όπου το Facebook δεν είναι πια αρκετό, το YouTube μοιάζει με τηλεοπτική αυτοκρατορία και η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται φθηνότερη παραγωγή περιεχομένου.

Αυτό κάνει τις απολύσεις πιο συμβολικές. Δεν αφορούν μόνο μια εταιρεία που μειώνει κόστη. Αφορούν μια γενιά ψηφιακών μέσων που χτίστηκε πάνω στην ιδέα ότι το ίντερνετ θα μπορούσε να στηρίξει μεγάλες, νεανικές ομάδες σύνταξης και παραγωγής περιεχομένου. Η υπόσχεση ήταν ότι η κουλτούρα του διαδικτύου θα γινόταν επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Η πραγματικότητα, δεκαπέντε χρόνια μετά, είναι πολύ πιο σκληρή: λιγότερο προσωπικό, περισσότερη αυτοματοποίηση, μεγαλύτερη εξάρτηση από πλατφόρμες και συνεχής αναζήτηση νέου μοντέλου.

Το BuzzFeed εξακολουθεί να έχει αναγνωρίσιμα brands, τεράστια πολιτιστική μνήμη και κοινό που μεγάλωσε με τη γλώσσα του. Όμως το γεγονός ότι κόβει 35% του προσωπικού του, τόσο γρήγορα μετά την αλλαγή ελέγχου, δείχνει πόσο βαρύ είναι το κόστος αυτής της μετάβασης.

Η εποχή που ένα viral site μπορούσε να μοιάζει με το μέλλον των media έχει τελειώσει. Το ερώτημα είναι τι μένει όταν το μέλλον γίνεται αναδιάρθρωση.

με στοιχεία από Guardian