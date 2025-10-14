Bridgerton: Νέο τρέιλερ για την 4η σεζόν - Πότε ξεκινά

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την 4η σεζόν της πετυχημένης σειράς του Netflix «Bridgerton».

Η πολυαναμενόμενη νέα σεζόν εστιάζει στον δεύτερο γιο της οικογένειας Μπρίτζερτον, τον μποέμ καλλιτέχνη Μπένεντικτ και την προσπάθειά του να βρει την πραγματική αγάπη.

Η πλοκή του τέταρτου κύκλου θα βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν, «An Offer from a Gentleman», στο οποίο ο Μπένεντικτ αναζητά την «κυρία με τα ασημένια ρούχα» που συναντά σε έναν χορό μεταμφιέσεων της μητέρας του, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι μια χαμηλών τόνων γυναίκα με το όνομα Σόφι.

Το βασικό καστ της σειράς αναμένεται να επιστρέψει ενώ πρόκειται να ενταχθούν και νέα πρόσωπα, όπως η Κορεο-Αυστραλή Yerin Ha, η οποία θα πρωταγωνιστήσει ως Σόφι Μπέκετ. Στο μυθιστόρημα, είναι η κόρη ενός κόμη και μια υπηρέτριάς του. Μεγάλωσε στο σπίτι του πατέρα της, αν και ποτέ δεν την αναγνώρισε δημόσια ως κόρη του.

Bridgerton: Πότε ξεκινά η 4η σεζόν

Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton κυκλοφορεί σε δύο μέρη το 2026. Το πρώτο μέρος προβάλλεται από τις 29 Ιανουαρίου και το δεύτερο από 26 Φεβρουαρίου.

Το τρέιλερ δείχνει τον Μπένεντικτ, ντυμένο στα μαύρα και φορώντας μια μαύρη μάσκα στα μάτια του, να κατεβαίνει μια ελικοειδή σκάλα καθώς η Σόφι, φορώντας το ασημένιο φόρεμά της, τα μακριά λευκά γάντια και μια ασημένια μάσκα με κοσμήματα, ανεβαίνει.

Καθώς προσπερνάει ο ένας τον άλλον, επιβραδύνουν, χαϊδεύοντας απαλά τα χέρια τους πριν η σκηνή «μεταφερεί» τον Μπένεντικτ και τη Σόφι ανάμεσα στους καλεσμένους στην κεντρική αίθουσα χορού. Στο τελευταίο πλάνο, το γάντι της Σόφι φαίνεται να είναι πεσμένο στο πάτωμα.

«Με κάθε σεζόν που περνάει, είναι γνωστό ότι κανείς βιώνει πολλά σκαμπανεβάσματα», ακούγεται να αφηγείται η Lady Whistledown. «Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε, αν ανταποκρινόμαστε στις περιστάσεις. Όπως πάντα, ο χρόνος θα δείξει».

Με πληροφορίες από ENews