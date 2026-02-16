Bridgerton: Κυκλοφόρησε το trailer του δεύτερου μέρους της 4ης σεζόν

Το Netflix έδωσε μια πρώτη γεύση από τo δεύτερο μέρος της 4ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς Bridgerton, με το trailer να αποκαλύπτει νέες πτυχές της πλοκής και των χαρακτήρων.

Η φετινή σεζόν επικεντρώνεται στη ρομαντική ιστορία του Benedict Bridgerton, ο οποίος γνωρίζει την μυστηριώδη Sophie Baek σε έναν χορό μεταμφιεσμένων. Η σχέση τους θα είναι γεμάτη ένταση, κοινωνικά εμπόδια και βαθιά συναισθήματα, ενώ η Sophie φαίνεται να κρύβει μυστικά ως «Lady in Silver».

Το νέο trailer δείχνει έντονες συγκρούσεις και αποκαλύψεις, με τον Benedict να παλεύει με τις κοινωνικές νόρμες της υψηλής τάξης και την Sophie να αντιμετωπίζει προτάσεις και επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τους.

Παράλληλα, αγαπημένοι χαρακτήρες όπως οι Anthony και Kate Bridgerton επιστρέφουν για να προσθέσουν βάθος και συνέπεια στην οικογενειακή δυναμική.

Η 4η σεζόν θα προβληθεί σε δύο μέρη: το πρώτο ήδη έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για 26 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως πάντα, η σειρά υπόσχεται εντυπωσιακά κοστούμια, πολυτελή σκηνικά και έντονη συναισθηματική φόρτιση, συνδυάζοντας ρομαντισμό και κοινωνικό δράμα.

Με το δεύτερο trailer να ρίχνει φως στις εξελίξεις, οι fans μπορούν να περιμένουν μια σεζόν γεμάτη πάθος, μυστικά, εντάσεις και απρόβλεπτες εκπλήξεις που θα καθηλώσουν και πάλι το κοινό.