Bridgerton: Η παραγωγός της σειράς απαντά σε όσους μιλούν για woke κάστινγκ

Η Σόντα Ράιμς, μια εκ των παραγωγών της πετυχημένης σειράς του Netflix, Bridgerton, αντιδρά στους ισχυρισμούς κάποιων ότι το κάστινγκ έγινε σύμφωνα με τη woke κουλτούρα ενώ αποκάλυψε και το γιατί σκέφτεται να μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Αμερικανίδα παραγωγός, πίσω από μερικά από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά δράματα των τελευταίων δύο δεκαετιών, εξηγεί επίσης, στο Sky News γιατί βρίσκει «περίεργες» κάποιες από τις κριτικές για το Bridgerton.

Η Ράιμς φανερώνει ότι τα γυρίσματα της σειράς και του spin-off του, Queen Charlotte, στην Αγγλία την ώθησαν να εξετάσει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας την εργασία της στη Βρετανία ως μια «πραγματικά φιλόξενη εμπειρία» και προσθέτοντας: «Περνάω λίγο περισσότερο χρόνο εδώ και θα προσπαθήσω να περάσω ακόμα περισσότερο αν μπορέσω να βάλω τα παιδιά μου σε ένα βρετανικό σχολείο».

Η τεράστια συμβολή της Ράιμς στην τηλεόραση αναγνωρίστηκε στο φετινό Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Εδιμβούργου, όπου της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο υποτροφίας για την παγκόσμια απήχηση των project της.

Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήταν το Grey's Anatomy. Το ιατρικό δράμα, το οποίο ξεκίνησε το 2005, βρίσκεται τώρα στην 22η σεζόν του. Αλλά το να βρει ένα «εγκαταλελειμμένο μυθιστόρημα» σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου την παρακίνησε να γράψει το Bridgerton, τη σειρά που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Netflix.

Η Ράιμς τονίζει ότι υπάρχει «κάτι εγγενώς συγκαταβατικό» στον τρόπο με τον οποίο οι κριτικοί χρησιμοποιούν όρους όπως «ένοχη απόλαυση» για να περιγράφουν τα εγχειρήματά της.

Bridgerton: «Γιατί να γράψω κάτι που δεν με περιλαμβάνει με κανέναν τρόπο;»

«Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι για τους οποίους ο κόσμος των γυναικών δεν θα θεωρηθεί ποτέ τόσο σοβαρός ή τόσο περίπλοκος ή τόσο ενδιαφέρων όσο ο κόσμος των ανδρών», λέει.

Επίσης, λέει ότι βρίσκει κάποιες από τις αντιδράσεις στην απόφασή της να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ηθοποιών στο καστ του Bridgerton «περίεργες» αφού οι κριτικοί κατηγόρησαν τους δημιουργούς της σειράς ότι «υποκύπτουν στη woke κουλτούρα».

«Δεν θα μου περνούσε από το μυαλό ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στη σειρά που μοιάζουν με εμένα; Νιώθω ότι αυτό είναι ένα προφανές σημείο. Γιατί να γράψω κάτι που δεν με περιλαμβάνει με κανέναν τρόπο;» αναρωτιέται.

Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, σχολιάζει: «Υπάρχει κίνδυνος η Τεχνητή Νοημοσύνη να μαθαίνει από τα επεισόδιά μου, ίσως μάθει να είναι καλύτερη σε αυτό που κάνει, αλλά, το πιο σημαντικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο υποκατάστατο για αυτό το μικρόβιο δημιουργικότητας που προέρχεται από την ανθρώπινη φαντασία, πραγματικά δεν το πιστεύω».

Όσο για το τι απολαμβάνει να παρακολουθεί στην τηλεόραση, απαντά: «Θεέ μου, αγαπούσα τον Doctor Who για πάντα! Για πάντα!», λέει, περιγράφοντας το έργο του συγγραφέα Russell T Davies ως «καταπληκτικό» και εκφράζοντας την σκέψη της να συνεργαστεί μαζί του. «Δεν ξέρω αν υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ Bridgerton και Doctor Who αλλά θα συνεργαζόμουν με τον Russell ανά πάσα στιγμή».

Με πληροφορίες από Sky News