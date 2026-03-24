Bridgerton: Η 5η σεζόν θα εστιάσει στη ρομαντική σχέση της Φραντσέσκα και της Μικαέλα Στέρλινγκ

Η σειρά Bridgerton ανέδειξε τη Φραντσέσκα (Χάνα Ντοντ) και τη Μικαέλα Στέρλινγκ (Μασάλι Μπαντούζα) ως το κεντρικό ζευγάρι της 5ης σεζόν της σειράς της Netflix, δημιουργίας της Σόντα Ράιμς.

Την Τρίτη, το Netflix παρουσίασε ένα πρώτο teaser για την πέμπτη σεζόν της σειράς, η οποία βασίζεται στα ρομαντικά μυθιστορήματα της Τζούλια Κουίν για τις ερωτικές περιπέτειες των οκτώ αδελφών της ομώνυμης οικογένειας Μπρίτζερτον, και ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της νέας σεζόν των οκτώ επεισοδίων έχει ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η 5η σεζόν του Bridgerton

Σύμφωνα με την περιγραφή της Netflix για τον νέο κύκλο: «Η πέμπτη σεζόν της σειράς Bridgerton έχει ως πρωταγωνίστρια την εσωστρεφή μεσαία κόρη Φραντσέσκα (Χάνα Ντοντ). Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου Τζον, η Φραντσέσκα αποφασίζει να αναζητήσει νέο σύντροφο για πρακτικούς λόγους. Όμως, όταν η ξαδέλφη του Τζον, Μικαέλα (Μασάλι Μπαντούζα), επιστρέφει στο Λονδίνο για να φροντίσει την περιουσία των Κιλμάρτιν, τα περίπλοκα συναισθήματα της Φραντσέσκα θα την κάνουν να αναρωτηθεί αν πρέπει να παραμείνει πιστή στις ρεαλιστικές της προθέσεις ή να ακολουθήσει τις εσωτερικές της επιθυμίες».

Το Netflix συμπεριέλαβε επίσης τις παρακάτω περιγραφές των χαρακτήρων για τις πρωταγωνίστριες:

Η Χάνα Ντοντ ως Φραντσέσκα Στέρλινγκ. Κόμισσα του Κιλμάρτιν: Συγκρατημένη και εσωστρεφής, η Φραντσέσκα αισθάνεται από καιρό «έξω από τα νερά της». Καθώς η Μικαέλα ξυπνά νέα συναισθήματα μέσα της, η Φραντσέσκα θα κάνει ανακαλύψεις για τον εαυτό της που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πάντα.

Η Μασάλι Μπαντούζα ως Μικαέλα Στέρλινγκ. Κάτω από την γοητευτική και ζωηρή εμφάνιση της Μικαέλα κρύβεται μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα που τρέχει να κρυφτεί τη στιγμή που αισθάνεται άβολα. Αλλά αυτή τη σεζόν, η Μικαέλα πρέπει να αντιμετωπίσει την ευαλωτότητά της κατά μέτωπο, καθώς αναγκάζεται να διαχειριστεί τη σχέση της με την κληρονομιά του αποθανόντος ξαδέλφου της — και με τη Φραντσέσκα.

Η 4η σεζόν του Bridgerton, η οποία κυκλοφόρησε σε δύο μέρη στο Netflix μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, επικεντρώθηκε στην ερωτική ιστορία ανάμεσα στον Μπένεντικτ Μπρίτζερτον (Λουκ Τόμσον) και τη Σόφι Μπέικ (Γιέριν Χα).

