Βραβεία Emmy: Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής

Ο Άγγλος ηθοποιός Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία ως ο νεότερος νικητής με βραβείο Emmy Β’ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά του Netflix, «Adolescence».

Ο 15χρονος ηθοποιός κατάφερε να ξεπεράσει μεγάλα ονόματα όπως οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρομπ Ντελάνι και Πίτερ Σάρσγκαρντ, κατακτώντας ένα από τα πιο σημαντικά τηλεοπτικά βραβεία στον κόσμο.

Στην απονομή των Emmy, ο Όουεν δήλωσε συγκινημένος: «Το να στέκομαι εδώ είναι απίστευτο. Όταν ξεκίνησα τα μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια, δεν φανταζόμουν καν ότι θα βρισκόμουν εδώ, στις ΗΠΑ, πόσο μάλλον να κερδίσω αυτό το βραβείο».

«Αυτό που θέλω να πω είναι πως αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και βγαίνεις έξω από τη ζώνη της άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε. Πριν από τρία χρόνια δεν ήμουν τίποτα. Τώρα είμαι εδώ. Μην φοβάστε να ντραπείτε λίγο», πρόσθεσε.