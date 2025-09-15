Βραβεία Emmy 2025: Τα αιχμηρά μηνύματα για την Παλαιστίνη στη φετινή απονομή - Οι ατάκες κατά Τραμπ

Η 77η απονομή των Emmy Awards δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τις βραβεύσεις, αλλά και για τις πολιτικές τοποθετήσεις καλλιτεχνών υπέρ της Παλαιστίνης

Ηθοποιοί και καλλιτέχνες αξιοποίησαν το κόκκινο χαλί και τη σκηνή για να στείλουν μηνύματα για τη Γάζα.

Η Hannah Einbinder, βραβευμένη για τον ρόλο της στο Hacks, αφιέρωσε το Emmy της «σε όλους όσοι αγωνίζονται για μια ζωή με αξιοπρέπεια» και δήλωσε: «Η σιωπή δεν είναι ουδέτερη. Είναι συνενοχή. Απόψε, σκέφτομαι την Παλαιστίνη».

Ο Tramell Tillman (Severance), φανερά συγκινημένος, κάλεσε τους συναδέλφους του «να μη διστάζουν να σταθούν δίπλα σε όσους υποφέρουν». «Η αποστολή της τέχνης είναι να λέει την αλήθεια, ακόμη κι όταν αυτή πονάει», είπε, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα.

Η Cristin Milioti (The Resort), η οποία ξεπέρασε τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας της, μίλησε για την ανάγκη «να ακουστούν οι φωνές των παιδιών στη Γάζα» και χαρακτήρισε την απονομή «μια μικρή στιγμή χαράς που δεν πρέπει να μας απομακρύνει από τη συλλογική ευθύνη».

Ο Javier Bardem περπάτησε με καφίγια και μίλησε ανοιχτά για «γενοκτονία στη Γάζα». Στο κόκκινο χαλί δήλωσε: «Free Palestine».

Η Meg Stalter κράτησε τσάντα με τη φράση «Cease Fire!» και εξήγησε ότι τα βραβεία είναι ευκαιρία να ακουστεί ένα επείγον μήνυμα.

Οι Ruth Negga, Chris Perfetti και Aimee Lou Wood εμφανίστηκαν επίσης με Artists4Ceasefire pins, ενισχύοντας το κοινό κάλεσμα για κατάπαυση πυρός.

Η ισχυρή παρουσία υπέρ της Παλαιστίνης συνέπεσε με μια γενικότερη τάση πολιτικοποίησης των φετινών Emmys, με πολλούς να υπογραμμίζουν πως η σιωπή «δεν είναι επιλογή».

Την ίδια ώρα, το Television Academy εισήγαγε έναν νέο μηχανισμό για να περιορίσει τη διάρκεια των λόγων: κάθε νικητής είχε 45 δευτερόλεπτα. Για κάθε επιπλέον δευτερόλεπτο, 1.000 δολάρια αφαιρούνταν από μια δωρεά $100.000 στο Boys & Girls Club of America. Αν έμεναν πιο σύντομοι, τα δευτερόλεπτα μετατρέπονταν σε πρόσθετα δολάρια.

Emmy 2025: Οι ατάκες για τον Τραμπ

Το κοινό στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και συνθήματα «Stephen, Stephen» όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Στίβεν Κολμπέρ. Ο δημοφιλής παρουσιαστής, του οποίου το Late Show κόπηκε από το CBS λίγο μετά από χρόνια σκληρής κριτικής στον πρώην πρόεδρο, δεν δίστασε να σατιρίσει την ακύρωση, ενώ το ίδιο βράδυ βραβεύτηκε για καλύτερη talk show εκπομπή – ένα ειρωνικό χτύπημα για το δίκτυο που τον «τελείωσε».

Στο παρασκήνιο, ο Άλαν Κάμινγκ, βραβευμένος για το The Traitors, συνέχισε το πνεύμα της βραδιάς με καυστική ατάκα για τον Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε να δει στο ριάλιτι, απάντησε πως ο πρώην πρόεδρος θα ταίριαζε απόλυτα: «Θα προκαλούσε χάος – καλύτερα εκεί, παρά στον Λευκό Οίκο».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η απονομή του 2025 θα μείνει στην ιστορία για τη φωνή υπέρ της Παλαιστίνης.