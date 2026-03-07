Βηρυτός: On air επίθεση σε συνεργείο του ΟΡΕΝ - «Έχουμε πρόβλημα, δεν μας θέλουν εδώ»

Επίθεση, σε ζωντανή σύνδεση, δέχτηκε το συνεργείο του ΟΡΕΝ στη Βηρυτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Παρασκευής 7 Μαρτίου.

Η δημοσιογράφος μετέδισε το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή, αναφέροντας από την αρχή της σύνδεσης ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή, είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με την παρουσία τους στο σημείο.

Τότε, ένας άνδρας- αρκετά εκνευρισμένος- την πλησίασε, έβαλε το χέρι του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και άρχισε να φωνάζει.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που τα χέρια του άνδρα έκλειναν την κάμερα και η εικόνα χάθηκε.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο της Αθήνας η Εύα Αντωνοπούλου, προχωρώντας στο ρεπορτάζ.

Έλληνας δημοσιογράφος περιγράφει την στιγμή της επίθεσης στη Βηρυτό

Επίσης, δύο ημέρες πριν, Έλληνας δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Νικολαΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στη Βηρυτό, περιέγραψε την στιγμή επίθεσης στην περιοχή, τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3).

«Πεταχτήκαμε όλοι από τα κρεβάτια μας από ένα πολύ δυνατό χτύπημα» περιέγραψε και είπε πως πέρασε αρκετή ώρα για να αντιληφθούν πως ήταν χτύπημα «στην καρδιά της συνοικίας Ντάχια».

Ενημέρωσε πως σημειώθηκε επίθεση σε ένα 5όροφο κτίριο, που έχει «καταστραφεί ολοσχερώς».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη έκρηξη και πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε, δε, πως η Ντάχια θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.