The Bear: Πότε κάνει πρεμιέρα η τελευταία σεζόν

Η πέμπτη σεζόν της σειράς «The Bear» θα είναι και η τελευταία, όπως ανακοίνωσε το FX, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την παράδοση, η σεζόν δεν θα προβληθεί τμηματικά, καθώς και τα οκτώ επεισόδια θα είναι απευθείας διαθέσιμα στο Hulu.

Η 5η σεζόν του «The Bear» ξεκινά την επόμενη μέρα μετά την ανακάλυψη από τη Sydney (Ayo Edebiri), τον Richie και τη Natalie (Abby Elliott) ότι ο Carmy (Jeremy Allen White) έχει εγκαταλείψει τον κλάδο της εστίασης και αφήνει το εστιατόριο στα χέρια τους. Σύμφωνα με την περίληψη, «Χωρίς χρήματα, με την απειλή μιας πώλησης και μια καταρρακτώδη καταιγίδα να τους εμποδίζει, οι νέοι εταίροι πρέπει να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα για να ολοκληρώσουν μια τελευταία βάρδια, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουν επιτέλους ένα αστέρι Michelin. Τελικά, μαθαίνουν ότι αυτό που κάνει ένα εστιατόριο «τέλειο» μπορεί να μην είναι το φαγητό, αλλά οι άνθρωποι».

Η είδηση αυτή έρχεται μια μέρα μετά την αιφνιδιαστική κυκλοφορία του «Gary», ενός ειδικού επεισοδίου με πρωταγωνιστές τους Ebon Moss-Bachrach και Jon Bernthal. Το επεισόδιο, που είναι πλέον διαθέσιμο στο Hulu και το Disney+, ακολουθεί τον Richie και τον Mikey σε ένα επαγγελματικό ταξίδι.

Δημιουργημένη από τον Christopher Storer, η σειρά «The Bear» έκανε το ντεμπούτο της το 2022 και προκάλεσε αίσθηση. Η πρώτη σεζόν κέρδισε 10 βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων και αυτό για την καλύτερη κωμική σειρά, και εδραίωσε τον White ως πρωταγωνιστή. Η 2η σεζόν κέρδισε 11 βραβεία Emmy, αλλά η 3η σεζόν αποκλείστηκε παρά τις 13 υποψηφιότητές της. Η τέταρτη σεζόν του «The Bear» είναι επιλέξιμη για τη φετινή σεζόν βραβείων, ενώ η τελευταία σεζόν θα διαγωνιστεί το 2027.

Στο καστ της σειράς «The Bear» περιλαμβάνονται επίσης οι Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson και Edwin Lee Gibson. Οι Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter και Jamie Lee Curtis έχουν recurring ρόλους, ενώ μεταξύ των guest stars συγκαταλέγονται οι Olivia Colman, Sarah Paulson, Bob Odenkirk και John Mulaney, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από Variety