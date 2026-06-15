Το BBC News ετοιμάζεται για εκατοντάδες περικοπές θέσεων εργασίας

Το BBC ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα εκατοντάδες περικοπές θέσεων εργασίας στον βασικό ειδησεογραφικό του τομέα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times.

Οι περικοπές στο BBC News θα αποτελέσουν το πρώτο μέρος μιας ευρύτερης και ριζικής συρρίκνωσης του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, την ώρα που το BBC μπαίνει στους τελευταίους μήνες κρίσιμων συνομιλιών με τη βρετανική κυβέρνηση για το μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησής του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τα τμήματα του οργανισμού έχουν κληθεί να μειώσουν περίπου κατά 10% το κόστος τους. Το συνολικό σχέδιο αναμένεται να οδηγήσει σε περίπου 2.000 απώλειες θέσεων εργασίας σε όλο το BBC, με στόχο την εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Ο ειδησεογραφικός τομέας του BBC αναμένεται να είναι ο πρώτος που θα παρουσιάσει το σχέδιό του. Πηγές με γνώση της διαδικασίας ανέφεραν στους Financial Times ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν εκατοντάδες περικοπές θέσεων εργασίας. Οι ειδησεογραφικές ομάδες απασχολούν περίπου το ένα τέταρτο των περισσότερων από 20.000 εργαζομένων του BBC.

Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν και συγκεκριμένες ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ στελέχη του οργανισμού προειδοποιούν ότι οι αλλαγές μπορεί να γίνουν αισθητές στους θεατές και τους ακροατές του BBC.

Ένα από τα βασικά προβλήματα για το BBC News είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του αφορά προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση δαπανών στον ειδησεογραφικό τομέα μεταφράζεται πιο άμεσα σε απώλειες θέσεων εργασίας, σε αντίθεση με άλλα τμήματα, όπου μπορούν να γίνουν περικοπές και σε μη μισθολογικές δαπάνες.

Το BBC αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Ο νέος γενικός διευθυντής του BBC, Ματ Μπρίτιν, είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times ότι ο οργανισμός βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες και αντιδημοφιλείς αποφάσεις, καθώς αναζητά έναν οικονομικά σταθερό δρόμο για το μέλλον.

Ο πρώην στέλεχος της Google είχε πει ότι οι εργαζόμενοι ζητούν να αποφευχθεί μια λογική οριζόντιων μικρών περικοπών, που θα άφηνε τις ομάδες αποδυναμωμένες και υπερφορτωμένες. Ήδη έχουν επιβληθεί περιορισμοί σε προσλήψεις και ταξίδια, ενώ μειώνονται οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνέδρια, βραβεία και εκδηλώσεις.

Το δύσκολο στοίχημα για τη διοίκηση του BBC είναι να περιορίσει το κόστος χωρίς να υπονομεύσει τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να επενδύσει για το μέλλον. Ανάμεσά τους βρίσκονται η περαιτέρω ανάπτυξη του iPlayer και η ενίσχυση του περιεχομένου για το YouTube, καθώς ο οργανισμός προσπαθεί να προσεγγίσει νεότερα κοινά.

Την ίδια στιγμή, η βρετανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για μια νέα μορφή του τέλους τηλεοπτικής άδειας. Σύμφωνα με τους Financial Times, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο η υποχρέωση πληρωμής να επεκταθεί και σε ιδιωτικές υπηρεσίες streaming.

Σήμερα, οι πολίτες στη Βρετανία χρειάζονται τηλεοπτική άδεια για να παρακολουθούν ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα σε οποιοδήποτε κανάλι ή για να χρησιμοποιούν το BBC iPlayer. Δεν χρειάζονται, όμως, άδεια για να βλέπουν σειρές και ταινίες όποτε θέλουν σε πλατφόρμες όπως το Netflix.

Η συρρίκνωση του BBC News έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ειδησεογραφικούς οργανισμούς στον κόσμο. Το ερώτημα πλέον είναι αν το BBC μπορεί να παραμείνει ισχυρό, αξιόπιστο και διεθνώς επιδραστικό, την ώρα που μικραίνει τον ίδιο του τον ειδησεογραφικό πυρήνα.

Με στοιχεία από FT