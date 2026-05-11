BBC για Eurovision 2026 και Akyla: «Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από τη νίκη» - Τι έγραψε για την Antigoni

Ένα εκτενές δημοσίευμα, αφιερωμένο στη Eurovision 2026 και τα 35 τραγούδια που συμμετέχουν, φιλοξενεί το BBC, κάνοντας αναφορά και στο Ferto του Akyla.

«Σαν μια ηλιαχτίδα σε μια συννεφιασμένη μέρα, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 έφτασε για να διαλύσει τη ζοφερή ατμόσφαιρα ενός κουρασμένου κόσμου. Με 35 χώρες να συμμετέχουν, είναι ο πιο συμπαγής διαγωνισμός από το 2003, λόγω μερικού μποϊκοτάζ για την παρουσία του Ισραήλ. Αν μπορείτε να αφήσετε στην άκρη την πολιτική (και πολλοί θαυμαστές αισθάνονται ότι δεν μπορούν), ο διαγωνισμός παρουσιάζει το συνηθισμένο του μείγμα χάους και θεάματος» γράφει αρχικά το BBC.

Και συνεχίζει: «Στους φετινούς υποψήφιους είναι ένας άνδρας που είναι εντελώς καλυμμένος με ασημί χρώμα, ένας ψεύτικος γορίλας, ένας πραγματικός Boy George και η μεγαλύτερη υψηλή νότα στην ιστορία της Eurovision. Με τους ημιτελικούς να ξεκινούν στη Βιέννη αυτή την Τρίτη (αύριο), ορίστε ένας οδηγός για όλα τα 35 τραγούδια, ταξινομημένα σε κακώς καθορισμένες μουσικές κατηγορίες- επειδή κανένα λειτουργικά ακριβές σύστημα δεν θα μπορούσε να ορίσει αυτή την τρέλα».

Ξεκινώντας από τη Γαλλία, τη Ρουμανία και την Ελβετία, σχολιάζει στη συνέχεια τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Κύπρο, φτάνοντας στα φαβορί, μεταξύ των οποίων είναι η Φινλανδία και η Ελλάδα.

BBC: Τι γράφει για Φινλανδία, Akyla και Antigoni

Για τη Φινλανδία, το BBC γράφει: «Έχετε μόνο τρία λεπτά για να κάνετε εντύπωση στη Eurovision. Μερικοί διαγωνιζόμενοι το θεωρούν πρόκληση να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες στον χρόνο που τους έχει διατεθεί. Οι φετινοί αλχημιστές περιλαμβάνουν τους Φινλανδούς Linda Lampenius και Pete Parkkonen, των οποίων το τραγούδι Liekinheitin μεταμορφώνεται από παθιασμένη μπαλάντα σε ένα δαιμονικό electro-pop τραγούδι, με ένα ξέφρενο σόλο βιολιού. Ήδη μια επιτυχία Νο1 στη Φινλανδία».

Ενώ για την Ελλάδα, τον Akyla και το Ferto, τονίζει: «Προς το παρόν είναι το φαβορί (σσ. Φινλανδία) για τη νίκη αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house. Με τίτλο Ferto, το τραγούδι του αρχικά μοιάζει με ύμνο στη φήμη, ''Θέλω δόξα, αιωνιότητα και χρήματα''. Και στη συνέχεια, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδάει απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. ''[Θα] φροντίσω να μην μας λείψουν ποτέ ξανά'', υπόσχεται».

Σημειώνεται πως για την Κύπρο και την Antigoni, το δημοσιεύμα αναφέρει: « Η Antigoni- την οποία ίσως αναγνωρίσετε ως πρώην διαγωνιζόμενη του Love Island- μας καλεί στην πίστα για τρία λεπτά μεσογειακής απόδρασης. Οι στίχοι του Jalla αναφέρονται στο τσιφτετέλι- έναν δημοφιλή ελληνικό χορό της κοιλιάς- και μπορείτε να εντοπίσετε στοιχεία της Shakira. Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού αποδείχθηκε υπερβολικό για μια ομάδα ''ανήσυχων'' προσωπικοτήτων στην Κύπρο, οι οποίοι το χαρακτήρισαν ''προσβλητικό για την κυπριακή ιστορία και τις παραδόσεις''».