«The Batman Part II»: Μετά τη Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν συζητά για την ένταξή του στο καστ της ταινίας

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «The Batman» του Ματ Ριβς (Matt Reeves), εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της DC Studios, προσελκύοντας κορυφαία ονόματα.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σεμπάστιαν Σταν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας «The Batman Part II» . Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του δεν έχουν αποκαλυφθεί, η είδηση έρχεται λίγο μετά την προσθήκη της Σκάρλετ Γιόχανσον στους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Σταν θα πλαισιώσει τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος επιστρέφει ως Μπρους Ουέιν/Batman, σε μια παραγωγή που οι κριτικοί αναμένουν να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ψυχολογία και τη διαφθορά της Γκόθαμ.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη, με την επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες να έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027. Στο τιμόνι της παραγωγής θα βρίσκονται οι συν-επικεφαλής της DC Studios, Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και Πίτερ Σάφραν (Peter Safran), μαζί με τον Ντίλαν Κλαρκ (Dylan Clark).

Η πρώτη ταινία «The Batman» αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο blockbuster για τη Warner Bros στη μετά-covid εποχή με πρωταγωνιστές τον Πάτινσον, τη Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz) και τους Τζέφρεϊ Ράιτ (Jeffrey Wright), Άντι Σέρκις (Andy Serkis), Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), Πολ Ντέινο (Paul Dano), Πίτερ Σάρσγκαρντ (Peter Sarsgaard), Τζον Τουρτούρο (John Turturro) και Τζέιμ Λόσον (Jayme Lawson).

Το φιλμ απέφερε εισπράξεις ύψους 369,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office και 772 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Ο κόσμος των υπερηρωικών ταινιών αποτελεί γνώριμο έδαφος για τον Σταν, ο οποίος την τελευταία δεκαετία υποδύθηκε τον Winter Soldier με πιο πρόσφατη εμφάνιση στην ταινία των Marvel Studios, «Thunderbolts*».

Επιπλέον, πρόσφατα ξεχώρισε για την ερμηνεία του ως Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην ταινία «The Apprentice», η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και του χάρισε μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.