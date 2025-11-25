Βασίλης Μπισμπίκης: Η άβολη στιγμή on camera σε ερώτηση για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Μία αμήχανη στιγμή είχε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων τηλεοπτικών δηλώσεών του.

Το βράδυ της Δευτέρας ήταν η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ένας εκ των πρωταγωνιστών, έδωσε το παρών συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

Μετά το τέλος της πρεμιέρας, τόσο ο ίδιος όσο και η συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία, Κλέλια Ρένεση, έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Κατά τη διάρκεια αυτών, ο Βασίλης Μπισμπίκης ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έμμεσα και για το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Φιλοθέη.

«Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω», ήταν συγκεκριμένα η ερώτηση του δημοσιογράφου, φέρνοντας τον ηθοποιό σε αμήχανη θέση, με τον ίδιο στη συνέχεια να απαντά: «Τι εννοείς;».

«Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, αν τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας» συνέχισε ο δημοσιογράφος, με την Κλέλια Ρένεση να παρεμβαίνει με χιούμορ για αποφορτίσει την αμήχανη στιγμή.

«Όλα καλά, όλα καλά. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν είναι στο στενό, οικογενειακό, φιλικό πλαίσιο», επισήμανε κλείνοντας ο Βασίλης Μπισμπίκης.