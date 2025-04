Αυτόν τον ηθοποιό «εγκρίνει» ο Πιρς Μπρόσναν για νέο Τζέιμς Μποντ

Την προτίμησή του για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, εξέφρασε ο Πιρς Μπρόσναν.

Από όλους τους υποψηφίους που φημολογούνται για τον ρόλο, ο Πιρς Μπρόσναν εξέφρασε ενθαρρυντικά λόγια για τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στο δράμα του 2009, «The Greatest».

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλός», είπε ο Μπρόσναν. «Τον επέλεξα για το καστ σε μια από τις ταινίες που έκανα πριν από πολύ καιρό που ονομάζεται ''The Greatest'' και στην πραγματικότητα ήταν ''The Greatest'' (ο καλύτερος)».

Ο γνωστός ηθοποιός συνέχισε να επαινεί τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, προσθέτοντας πως «αυτός ο νεαρός άνδρας ήρθε στο σετ και κυρίευσε τον χώρο, γέμισε τον χώρο με πάθος και ενέργεια. Αν ήθελε κάτι, το έπαιρνε και ήταν υπέροχος λόγω της προσωπικότητάς του».

Ο Πιρς Μπρόσναν έπαιξε τον εμβληματικό ρόλο στις ταινίες Golden Eye (1995), Die Another Day 1997), The World Is Not Enough (1999) και Tomorrow Never Dies (2002). Στη συνέχεια ο Ντάνιελ Κρεγκ ανέλαβε τον ρόλο του πράκτορα με τις ταινίες του 007 Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) και No Time to Die (2021).

Τον Τζέιμς Μποντ έχουν υποδυθεί:

ο Σον Κόνερι (1962-67 & 1971)

ο Τζορτζ Λέιζενμπι (1969)

ο Ρότζερ Μουρ (1973–85)

ο Τίμοθι Ντάλτον (1987–89)

ο Πιρς Μπρόσναν (1995–2002)

και ο Ντάνιελ Κρεγκ (2006–21)

Το βρετανικό GQ είχε συγκεντρώσει σε ένα δημοσιεύμα, πρόσφατα, τη λίστα με μερικά από τα ονόματα που φημολογούνται ότι θα μπορούσαν να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ:

Tom Holland

James Norton

Aaron Taylor-Johnson

Harris Dickinson

Theo James

Josh O’Connor

Callum Turner

Jack Lowden

Henry Cavill

Paul Mescal

Regé-Jean Page

Joseph Quinn

Με πληροφορίες από Yahoo Entertainment και Hollywood Reporter