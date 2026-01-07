«Avengers: Doomsday»: Οι X-Men επιστρέφουν στο νέο teaser της ταινίας

Οι X-Men επιστρέφουν στο νέο teaser του πολυαναμενόμενου «Avengers: Doomsday».

Το ατμοσφαιρικό κλιπ διάρκειας ενός λεπτού που κυκλοφόρησε η Marvel, παρουσιάζει τον Charles Xavier (Πάτρικ Στιούαρτ) και τον Magneto (Ίαν ΜακΚέλεν) να επανενώνονται πάνω από μια παρτίδα σκάκι.

Ο ΜακΚέλεν με την απαράμιλλη φωνή του, παραδίδει ένα μάθημα ζωής και θανάτου, σύμφωνα με το Deadline.

«Ο θάνατος έρχεται για όλους μας. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω με σιγουριά. Το ερώτημα δεν είναι αν 'είσαι έτοιμος να πεθάνεις', αλλά 'ποιός θα είσαι, όταν κλείσεις τα μάτια σου'», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ένταση κορυφώνεται όταν η κάμερα στρέφεται στον Cyclops (Τζέιμς Μάρσντεν), ο οποίος σε μια σκηνή καταστροφικής δράσης απελευθερώνει την δύναμή του.

Η επιστροφή της θρυλικής τριάδας των ηθοποιών, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «X-Men» του 2000, είχε επιβεβαιωθεί από την περασμένη χρονιά και αποτελεί πλέον επίσημα τη δυναμική ένταξη των αυθεντικών X-Men στο Marvel Cinematic Universe, δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς.

Το teaser αποτελεί το τρίτο κατά σειρά βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Marvel για την προώθηση της ταινίας. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα με τον Κρις Χέμσγουορθ ως Thor και τον Κρις Έβανς στον ρόλο του Steve Rogers (Captain America). Τα συγκεκριμένα βίντεο προβάλλονται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας τις προβολές της ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Το «Avengers: Doomsday» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026.