Αρναούτογλου για Παντελίδη: «Αυτά τα 10 χρόνια έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου»

Μία εξαιρετικά συγκινητική αναφορά στον Παντελή Παντελίδη, έκανε μέσα από το The 2Night Show ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Το βράδυ της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από την εκπομπή του, αναφέρθηκε στον θάνατο του Παντελή Παντελίδη καθώς σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται 10 χρόνια από τον θάνατό του.

Παντελής Παντελίδης: Το μήνυμα του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής «όχι απλά τον σκέφτομαι», αλλά συμπλήρωσε πως είναι ένα πρόσωπο για το οποίο συζητά πολύ συχνά με τους συνεργάτες του.

«Μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου, και μιλάω για τον Παντελή τον Παντελίδη, όχι απλά τον σκέφτομαι», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Είναι πάρα πολλές φορές οι στιγμές που συζητάμε για τον Παντελή, που αφιερώνουμε τραγούδια στο ραδιόφωνο. Γενικά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας. Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το πρωινό, από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό που όλα άλλαξαν για τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων», συνέχισε.

«Και για τη δική μου, γιατί ο Παντελής ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που μου έκανε πάρα πολύ καλό να συζητάμε», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Παντελής Παντελίδης σημειώθηκε τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς παραλιακή, στην Αθήνα.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν στο τιμόνι του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, όταν το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε κολόνα φωτισμού.

Ο τραγουδιστής υπέστη θανάσιμα τραύματα, ενώ οι δύο συνεπιβάτιδες τραυματίστηκαν σοβαρά.