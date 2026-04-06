Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτοψία» το βράδυ της Κυριακής, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη πορεία του τον τελευταίο χρόνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του από κροτίδα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στην προσωπική του «δοκιμασία», περιγράφοντας τον αγώνα αποκατάστασης αλλά και την ψυχική του προσπάθεια να επανέλθει, τονίζοντας πως πλέον προσπαθεί να βρει ξανά τον εαυτό του και την ηρεμία του.

Μάλιστα, αποκάλυψε για πρώτη φορά, πως αποφάσισε να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον του ανθρώπου που θεωρούσε φίλο του (το άτομο που του έδωσε την κροτίδα), εξηγώντας πως το έκανε για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει ψυχικά, χωρίς να τον ενδιαφέρει πλέον η δικαστική εξέλιξη.

Παράλληλα ωστόσο, αναφέρθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρωστάει πολλά, όμως στόχος του είναι να επιστρέψει στη μουσική, πρώτα για τον εαυτό του και τους δικούς του ανθρώπους, και στη συνέχεια για να σταθεί ξανά στα πόδια του και να ξεπεράσει τα χρέη του.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Θέλω να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες»

«Θέλω να πω, αυτό που θα αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν έχω πει πάλι δημόσια. Με οδήγησαν πραγματικά οι προσευχές μου, ο πνευματικός μου, στο να πάρω αυτή την απόφαση και για να βρω την ηρεμία μέσα μου. Αυτό που έκανα, ήταν να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, που επικαλείται κάποτε «αδελφικός μου φίλος», έτσι έβγαινε και έλεγε. Και αυτό θέλησα να το κάνω για δύο λόγους», ανέφερε αρχικά ο μουσικός.

«Για μένα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα και να πω και την αλήθεια από τότε έχω ηρεμήσει που πήρα αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση την πήρα πριν δυο εβδομάδες. Έχουν μιλήσει οι δικηγόροι μεταξύ τους και το έχουμε διευθετήσει ούτως ώστε να πάρει το δρόμο αυτό. Έχει κάνει κι αυτός κάποιες μηνύσεις, θέλει να τις κρατήσει, να απολογηθώ και για αυτές, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Εγώ, αυτό που είναι να κάνω, είναι ότι θέλω να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες», συνέχισε.

«Ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Τα περιμένω όλα από όλους. Οπότε, αν θέλει ας το συνεχίσει, ας το συνεχίσει. Εγώ από τη μεριά μου δεν συνεχίζω κάτι, γιατί το χέρι μου δεν θα ‘ρθει πίσω. Θα μπορούσα να πάρω και εγώ κάποια χρήματα, να τα πάρουν οι δικηγόροι, να τα πάρουν όλοι οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη αμοιβή σε μένα αυτή τη στιγμή είναι το να βρω εμένα και να ηρεμήσει η ψυχή μου. Και ήδη έχει ηρεμήσει η ψυχή μου, από τότε που πήρα αυτή την απόφαση», συμπλήρωσε. Τέλος, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε σχετικά με την οικονομική του κατάσταση πως «χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή».

«Αλλά θέλω με το που αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει. Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα», κατέληξε.