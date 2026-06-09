Άρης Δημοκίδης: «Έρχονται οι Σκληρές Αλήθειες on demand»

Ο Διευθυντής του site «Μικροπράγματα» στη LiFO, δημοσιογράφος και πιο δημοφιλής podcaster, Άρης Δημοκίδης, παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ και το «Στούντιο 4», παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τα νέα του πλάνα για το επιτυχημένο του podcast, «Σκληρές Αλήθειες».

«Έχω και λίγη αγωνία τώρα, γιατί δεν έχω προετοιμάσει πώς να το αναφέρω και να το περιγράψω. Ξεκινάμε το επόμενο βήμα του podcast χωρίς να αλλάξει τίποτα από αυτό που υπάρχει τώρα. Ετοιμάζουμε μία σειρά μηνιαίων premium podcasts, ένα podcast τον μήνα τα οποία θα είναι on demand, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να αποκτήσει το μηνιαίο επεισόδιο με ένα μικρό μηνιαίο αντίτιμο» είπε αρχικά ο Άρης Δημοκίδης.

«Αυτά θα είναι τα επεισόδια, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε μία εβδομάδα και θα είναι υπερπαραγωγές. Είναι, στην ουσία, υπερπαραγωγές που για χρόνια έλεγα ότι ήθελα να κάνω, για παράδειγμα με τη Μαλβίνα Κάραλη, ωστόσο αγχωνόμουν και το άφηνα, γιατί δεν μπορούσα να τα κάνω μέσα σε μία εβδομάδα» συνέχισε ο Άρης Δημοκίδης.

«Το on demand θα φτιαχτεί στο lifo.gr, ένα μικροsite, στο οποίο σταδιακά, σε 12 μήνες, θα υπάρχουν 12 επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο είναι μία τριλογία για τον Θέμο Αναστασιάδη και την Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, του 2000 και του 2010. Θα είναι για binge screening, θα είναι τεράστια. Ίσως την επόμενη εβδομάδα, βγει στον αέρα» διευκρίνισε ο Άρης Δημοκίδης.

Άρης Δημοκίδης: Το αντίτιμο για το «Σκλήρες Αλήθειες on demand»

Μιλώντας σχετικά με το αντίτιμο του podcast «Σκλήρες Αλήθειες on demand» πρόσθεσε θα είναι 1 ευρώ για κάθε επεισόδιο, το οποίο όμως μπορεί να έχει διάρκεια έξι ώρες και να περιλαμβάνει μία ολόκληρη τριλογία.

«Θα μπορεί κάποιος να δώσει 1 ευρώ. Θέλαμε να είναι πάρα πολύ προσβάσιμο, αλλά ταυτόχρονα αυτό θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, να μεγαλώσουμε ίσως την ομάδα μας και να συνεχίσουμε με την όρεξη που έχουμε τώρα» συνέχισε ο Άρης Δημοκίδης.

«Το δεύτερο θα είναι για τη Μαλβίνα Κάραλη και μετά, δεν μπορώ να πω. Έρχονται, και πιστεύω πραγματικά πως θα είναι υπερπαραγωγές, ειδικά αυτό για τον Θέμο Αναστασιάδη, είναι πάνω από 6 ώρες και έχει ταυτόχρονα στοιχεία θρίλερ και μαύρης κωμωδίας» κατέληξε για το νέο του πρότζεκτ.

Άρης Δημοκίδης: Οι αναφορές στο cancel culture και την αγχώδη διαταραχή

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό ενός επεισοδίου podcast «Σκληρές Αλήθειες», ο Άρης Δημοκίδης πρόσθεσε: «από πέρυσι που είχα έρθει (εννοεί στην ΕΡΤ και στο Στούνιο 4) έχω βελτιωθεί λίγο σ' αυτό, δηλαδή φορτσάρω τώρα στην αρχή της εβδομάδας και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, και έτσι είμαι πιο άνετα και κοιμάμαι τα βράδια της Παρασκευής. Κοιμάμαι σαν άνθρωπος στις 05:00 τα ξημερώματα, κατορθώνω να τελειώσω στις 05:00».

Απαντώντας για το εάν έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπει τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, είπε: «νομίζω ναι, και σε σχέση με το πώς ξεκίνησα που ήμουν πιο αδέκαστος και αιχμηρός, τώρα σε αυτό έχω αλλάξει 100%. Δηλαδή, ακούγοντας την ηχογράφηση που έχω κάνει και μοντάροντάς με στο τέλος, όταν δω ότι βγαίνει λίγο πιο πολύ η δική μου άποψη απ' ό,τι θέλω, το κόβω και βάζω κάποιον άλλον να λέει κατί πολύ ακραίο και απαίσιο».

«Προσπαθώ να μην κρίνω. Κρίνω πολύ πιο δύσκολα και δεν το εκφράζω δημόσια» δήλωσε ο Άρης Δημοκίδης, ο οποίος στη συνέχεια στάθηκε στην «κουλτούρα της ακύρωσης»: «μακάριοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώμη για κάποια πράγματα και το νιώθουν αυτό».

«Όσον αφορά το cancel, υπάρχει, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είμαι πολύ υπέρ του cancel, με την έννοια του να βγάλουμε μίσος για κάποιον. Το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές κάποια cancel βγάλανε πολύ περισσότερο μίσος απ' ό,τι μπορεί να είπε ο αρχικός άνθρωπος. Έχω την αίσθηση πως πολλές φορές τα cancel γυρίζουν μπούμερανγκ και συσπειρώνουν την άλλη πλευρά. Έχω την αίσθηση πως εάν θέλουμε να κάνουμε τους άλλους λίγο πιο καλούς, θα πρέπει να το κάνουμε με έναν πιο καλό τρόπο, και με έναν τρόπο για να καταλάβουν ότι ήταν πληγωτικό αυτό που είπαν».

«Η κατανόηση, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη, έκανε αναφορές στο δημοφιλές του podcast, «Σκληρές Αλήθειες», και τις πηγές έμπνευσής του: «εγώ προσπαθώ να μην παρακολουθώ την επικαιρότητα και δεν με πειράζει να πάνε καλά κάποια επεισόδια. Βέβαια, μία στο τόσο θα σκεφτώ να κάνω κάτι πιο πιασάρικο, ώστε μετά να κάνω κάτι για τη Μαρία Πλυτά, την πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτρια».

«Πάντως, κάτι που με διαμόρφωσε πολύ ήταν η αγχώδης διαταραχή, που έζησα, και γιατί την έζησα, και πώς αυτό με άλλαξε. Με την αγχώδη διαταραχή παιδεύτηκα περίπου 10 χρόνια και οι τρόποι που το χειρίστηκα, ήταν δημιουργικοί. Οπότε, έχω την αίσθηση ότι μία "α δημιουργικότητα", ξεκίνησε από εκεί» συμπλήρωσε ο Άρης Δημοκίδης.

Ερωτώμενος για το πώς διαχειρίστηκε την αγχώδη διαταραχή, παρουσίασε το θεραπευτικό πλαίσιο που ακολούθησε: «ήμουν λειτουργικός. Εάν δεν ήμουν λειτουργικός, ίσως θα ήταν καλύτερα, γιατί θα είχα πάει νωρίτερα να το λύσω».

«Υπήρξε κάτι το οποίο με έκανε να πάω. Ήταν η ασθένεια της μαμάς μου, που νόσησε με καρκίνο. Ο μεγάλος μου φόβος ήταν ο καρκίνος, συνέχεια πίστευα ότι έχω» κατέληξε ο Άρης Δημοκίδης.