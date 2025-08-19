Από τους Peaky Blinders στο House of Guinness: O Στίβεν Νάιτ για τη νέα σειρά του Netflix

Το Netflix ανακοίνωσε ότι η νέα δραματική σειρά του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του Peaky Blinders, με τίτλο «House of Guinness», θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες και την επίσημη αφίσα.

Η σειρά, που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά πέρυσι, τοποθετείται στον 19ο αιώνα και παρακολουθεί την οικογένεια Γκίνες μετά τον θάνατο του πατριάρχη, Μπέντζαμιν Γκίνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η «εκτεταμένη επίδραση της κληρονομιάς του στη ζωή των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του» — του Άρθουρ, του Έντουαρντ, της Άννας και του Μπεν.

Τους βασικούς ρόλους αναλαμβάνουν οι Άντονι Μπόιλ, Λούις Πάρτριτζ, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Γκλίσον, Φίον Ο’ Σι και Νίαμ ΜακΚόρμακ.

Η παραγωγή θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, με το Netflix να ποντάρει σε μια νέα δυνατή ιστορική δραματική σειρά.

Μιλώντας στο Tudum, ο Στίβεν Νάιτ χαρακτήρισε το House of Guinness ως «την εξαιρετική ιστορία μιας οικογένειας που τυχαίνει να είναι οι κληρονόμοι της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στον κόσμο».

Όπως εξήγησε: «Είναι νέοι άνθρωποι στους οποίους έχει ανατεθεί να αναλάβουν ένα απίστευτα επιτυχημένο brand. Η πρώτη τους αποστολή είναι: “Μην τα καταστρέψετε όλα”. Και η δεύτερη: “Να κάνουμε τη Guinness ακόμη μεγαλύτερη”».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ