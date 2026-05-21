Από τον Τραμπ μέχρι τη Dua Lipa: Οι 10 κορυφαίες στιγμές του Στίβεν Κολμπέρτ στο late night

Η αυλαία πέφτει αυτή την εβδομάδα για ένα από τα πιο εμβληματικά late night shows της αμερικανικής τηλεόρασης, καθώς το «The Late Show with Stephen Colbert» ολοκληρώνει την πορεία του έπειτα από 11 χρόνια στον αέρα.

Η εκπομπή, που δημιουργήθηκε το 1993 από τον Ντέιβιντ Λέτερμαν μετά την αποχώρησή του από το NBC, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της αμερικανικής τηλεόρασης, με τον Στίβεν Κολμπέρτ να δίνει στη σύγχρονη εκδοχή της έντονο πολιτικό χαρακτήρα και προσωπικό ύφος.

Η ανακοίνωση της ακύρωσης από το CBS προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πέρυσι, ιδιαίτερα επειδή το «Late Show» παρέμενε πρώτο σε τηλεθέαση ανάμεσα στα late night προγράμματα για εννέα συνεχόμενα χρόνια. Παρότι το δίκτυο υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν καθαρά οικονομική, πολλοί τη συνέδεσαν με τις πολιτικές πιέσεις γύρω από τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance και τη συχνά συγκρουσιακή σχέση του Κολμπέρτ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις πολιτικές σάτιρες μέχρι τις πιο ανθρώπινες και συναισθηματικές στιγμές, η εκπομπή άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική ποπ κουλτούρα. Αυτές είναι δέκα από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του «Late Show with Stephen Colbert» την τελευταία δεκαετία.

1. The Hungry for Power Games (2016)

Στη δεύτερη χρονιά του ως παρουσιαστής, ο Κόλμπερτ κάλυψε τα συνέδρια Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών μέσα από μια υπερβολική πολιτική παρωδία εμπνευσμένη από τη σειρά ταινιών «The Hunger Games». Με μωβ περούκα, δυστοπική αισθητική και τον φανταστικό του σύντροφο «Caligula the ferret», ο παρουσιαστής μετέτρεψε τις αμερικανικές εκλογές του 2016 σε τηλεοπικό χάος γεμάτο σάτιρα. Το «The Hungry for Power Games» παραμένει μία από τις πιο γνωστές πολιτικές σάτιρες της περιόδου των εκλογών του 2016.

2. Το αντίο στον Bill O’Reilly και στον «Stephen Colbert» (2017)

Η τηλεοπτική περσόνα που είχε δημιουργήσει ο Κολμπέρτ στα χρόνια του στο Comedy Central βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον συντηρητικό σχολιαστή του Fox News, Bill O’Reilly. Όταν ο O’Reilly απομακρύνθηκε από το δίκτυο έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και ρατσιστικά σχόλια, ο Κόλμπερτ αποφάσισε να τον «αποχαιρετήσει» με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: επαναφέροντας για μία τελευταία φορά τον παλιό του τηλεοπτικό χαρακτήρα.

Ο σατιρικός «Stephen Colbert» εμφανίστηκε ξανά στην οθόνη για να υπερασπιστεί τον «ήρωά» του με πατριωτικό μελόδραμα, σε ένα segment που λειτούργησε ταυτόχρονα ως σάτιρα των αμερικανικών media και ως αποχαιρετισμός σε μια ολόκληρη τηλεοπτική εποχή.

3. Ο Alex Jones βάζει τον Colbert στη δικαστική διαμάχη του (2019)

Ένα από τα πιο δημοφιλή σατιρικά κομμάτια του «Late Show» αφορούσε τον ακροδεξιό συνωμοσιολόγο Alex Jones. Το 2019, κατά τη διάρκεια δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του για την επιμέλεια των παιδιών τους, ο Jones υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η ακραία συμπεριφορά του στην εκπομπή InfoWars ήταν σε μεγάλο βαθμό τηλεοπτικός «ρόλος» και όχι η πραγματική του προσωπικότητα.

Στην κατάθεσή του μάλιστα αναφέρθηκε και στον ίδιο τον Στίβεν Κόλμπερτ, χρησιμοποιώντας τον ως παράδειγμα παρουσιαστή που υποδύεται έναν χαρακτήρα μπροστά στην κάμερα. Ο Κόλμπερτ εκμεταλλεύτηκε αμέσως την αναφορά και απάντησε μέσα από την εκπομπή με μια υπερβολική παρωδία του Jones.

Δημιούργησε τον χαρακτήρα «Tuck Buckford», έναν παρανοϊκό παρουσιαστή που ούρλιαζε θεωρίες συνωμοσίας, έτρωγε μπριζόλα ζέβρας και κατέληγε να σκίζει το παντελόνι του στον αέρα. Το αποτέλεσμα ήταν μία από τις πιο χαοτικές και χαρακτηριστικές πολιτικές σάτιρες της εκπομπής.

4. Το μήνυμα στον Τραμπ που προκάλεσε σάλο (2017)

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία της εκπομπής ήρθε στις πρώτες εκατό ημέρες της προεδρίας Τραμπ. Ο Κολμπέρτ αντέδρασε δημόσια μετά από συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στον δημοσιογράφο Τζον Ντίκερσον του CBS, κατά την οποία ο Τραμπ ειρωνεύτηκε και προσέβαλε επανειλημμένα τον παρουσιαστή.

Ο Κολμπέρτ σχολίασε ότι ο Ντίκερσον ήταν «υπερβολικά αξιοπρεπής» για να απαντήσει στις προσβολές του προέδρου, προσθέτοντας: «Εγώ, κύριε, δεν είμαι ο Τζον Ντίκερσον». Ακολούθησε ένα ξέσπασμα πολιτικής σάτιρας που κορυφώθηκε με μία χυδαία αναφορά στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη σχέση του με τον Τραμπ.

Το απόσπασμα προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στα social media και οδήγησε στο hashtag #FireColbert. Παρά την πίεση, ο Κόλμπερτ δεν ζήτησε ποτέ πλήρη συγγνώμη για το σχόλιο, αν και αναγνώρισε ότι ορισμένοι θεώρησαν την ατάκα ομοφοβική. Τελικά, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές έκριναν ότι δεν είχε παραβιάσει τους κανόνες τηλεοπτικής μετάδοσης.

5. Η Liv Tyler ζει μαζί του μια φαντασία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» (2019)

Εκτός από την πολιτική και την κωμωδία, ο Κολμπέρτ είναι γνωστός για την τεράστια αδυναμία του στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Στη διάρκεια της πορείας του στο «Late Show», φιλοξένησε επανειλημμένα ηθοποιούς από τις κινηματογραφικές τριλογίες και δεν έκρυψε ποτέ τον ενθουσιασμό του ως fan.

Μία από τις πιο γλυκές στιγμές ήρθε όταν η Liv Tyler, που υποδύθηκε την Άργουεν στις ταινίες, εμφανίστηκε στο πλατό κρατώντας το ξίφος της ηρωίδας της. Γνωρίζοντας τη λατρεία του Κολμπέρτ για τον κόσμο του Τόλκιν, δέχθηκε να αναπαραστήσουν μαζί μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της τριλογίας, σε ένα απόσπασμα που έδειξε μια πολύ πιο προσωπική πλευρά του παρουσιαστή.

6. Ο Conan O’Brien παίρνει τη θέση του Κόλμπερτ (2019)

Η σχέση του Στίβεν Κολμπέρτ με τον Conan O’Brien κρατά δεκαετίες, από την εποχή που ο πρώτος είχε κάνει ανεπιτυχή αίτηση για δουλειά ως σεναριογράφος στο «Late Night with Conan O’Brien». Οι δυο τους διατήρησαν έκτοτε μια σατιρική «αντιπαλότητα», η οποία είχε γίνει θρυλική ήδη από την περίοδο της απεργίας των σεναριογράφων το 2008.

Το 2019, αυτή η σχέση κορυφώθηκε σε ένα από τα πιο χαοτικά και απολαυστικά επεισόδια του «Late Show», όταν ο O’Brien ουσιαστικά αντάλλαξε ρόλους με τον Κολμπέρτ για μία βραδιά. Ο Conan κάθισε πίσω από το γραφείο του παρουσιαστή, ενώ ο Κόλμπερτ βρέθηκε στη θέση του καλεσμένου, σε μια διαρκή μάχη αστείων, ειρωνείας και αυτοσαρκασμού.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο αστεία τηλεοπτικά crossover στην ιστορία του σύγχρονου late night και μια υπενθύμιση της ιδιαίτερης χημείας ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές.

7. Η συζήτηση για το πένθος με τον Τζο Μπάιντεν (2020)

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το «Late Show» μετατράπηκε προσωρινά στο «A Late Show with Stephen Colbert at Home», με τον παρουσιαστή να κάνει εκπομπές από το σπίτι του και συνεντεύξεις μέσω βιντεοκλήσεων.

Η πιο συγκινητική στιγμή αυτής της περιόδου ήταν η σχεδόν 50λεπτη συζήτηση με τον τότε υποψήφιο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι δύο άνδρες μίλησαν ανοιχτά για την απώλεια και το πένθος: ο Κολμπέρτ για τον θάνατο του πατέρα και των αδελφών του σε αεροπορικό δυστύχημα όταν ήταν παιδί, και ο Μπάιντεν για την απώλεια του γιου του, Μπο.

Σε μια περίοδο όπου εκατομμύρια Αμερικανοί βίωναν φόβο, απομόνωση και απώλειες λόγω της Covid-19, η συζήτηση ξεχώρισε για τον ανθρώπινο και βαθιά προσωπικό τόνο της. Πολλοί θεώρησαν ότι η ενσυναίσθηση και η ψυχραιμία που έδειξε ο Μπάιντεν εκείνη τη στιγμή λειτούργησαν ως ισχυρή αντίθεση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2020.

8. Η συζήτηση για πίστη και κωμωδία με τη Dua Lipa (2022)

Αυτό που ξεκίνησε ως μια τυπική συνέντευξη με τη Dua Lipa πήρε απρόσμενα προσωπική τροπή όταν οι δυο τους αντάλλαξαν ρόλους, με την τραγουδίστρια να δοκιμάζει τις δυνάμεις της ως παρουσιάστρια ενόψει του δικού της podcast.

Αντί για μια εύκολη ερώτηση, η Dua Lipa ρώτησε τον Κολμπέρτ αν η πίστη του και η κωμωδία του συγκρούονται ποτέ μεταξύ τους και ποια από τις δύο «κερδίζει». Ο παρουσιαστής, γνωστός για τη βαθιά καθολική του πίστη, απάντησε με έναν προσωπικό μονόλογο που ξεχώρισε για τον φιλοσοφικό και υπαρξιακό του τόνο.

Ο Κολμπέρτ μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η κωμωδία λειτουργεί ως αντίδοτο στον φόβο και τη θλίψη, ενώ παρέθεσε και λόγια του ποιητή Ρόμπερτ Χέιντεν για την ανάγκη διατήρησης της ανθρωπιάς απέναντι στον κυνισμό και τον φόβο.

9. Η επανένωση του «Strike Force Five» (2026)

Κατά τη διάρκεια της απεργίας των σεναριογράφων το 2023, ο Κολμπέρτ συνεργάστηκε με τους Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers και John Oliver για τη δημιουργία του podcast «Strike Force Five», με στόχο τη στήριξη εργαζομένων που επηρεάζονταν οικονομικά από την κινητοποίηση.

Λίγο πριν από το τέλος του «Late Show», οι πέντε παρουσιαστές επανενώθηκαν δημόσια σε μία συμβολική εμφάνιση στήριξης προς τον Κόλμπερτ. Συζήτησαν την ιστορία τους στην τηλεόραση, τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το αβέβαιο μέλλον του αμερικανικού late night.

Η στιγμή θεωρήθηκε από πολλούς μία σπάνια επίδειξη αλληλεγγύης σε έναν χώρο που ιστορικά χαρακτηριζόταν από σκληρό ανταγωνισμό και προσωπικές αντιπαλότητες ανάμεσα στους παρουσιαστές.

10. Ο Κολμπέρτ και ο Λέτερμαν καταστρέφουν περιουσία του CBS (2026)

Στα χρόνια που παρουσίαζε το «Late Show», ο Ντέιβιντ Λέτερμαν είχε μετατρέψει σε χαρακτηριστικό αστείο της εκπομπής τη συνήθειά του να πετά αντικείμενα και εξοπλισμό του CBS από την ταράτσα του Ed Sullivan Theater. Όταν ο Κόλμπερτ ανέλαβε την εκπομπή, το δίκτυο τού είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιτρεπόταν να επαναλάβει το συγκεκριμένο stunt.

Λίγο πριν πέσει οριστικά η αυλαία της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές αποφάσισαν να αγνοήσουν την απαγόρευση. Ο Λέτερμαν επέστρεψε στο θέατρο και μαζί με τον Κολμπέρτ άρχισαν να πετούν από την οροφή διάφορα αντικείμενα που ανήκαν στο CBS, ανάμεσά τους και η ίδια η καρέκλα του παρουσιαστή.

Η σκηνή λειτούργησε σαν ένας αποχαιρετισμός όχι μόνο στο «Late Show», αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο Λέτερμαν έκλεισε το segment παραφράζοντας τον θρυλικό δημοσιογράφο Edward R. Murrow και λέγοντας: «Goodnight and good luck – motherfuckers».

Με πληροφορίες από Guardian