Από τον Νέμο μέχρι την Ίζμα και τον Ηρακλή: 26 Έλληνες καλλιτέχνες που χάρισαν τη φωνή τους σε αγαπημένα κινούμενα σχέδια

Εκτός από τις τηλεοπτικές σειρές, τις θεατρικές ή μουσικές σκηνές, τις κινηματογραφικές παραγωγές, πολλοί γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί και τραγουδιστές πέρασαν ώρες μπροστά από ένα μικρόφωνο, χαρίζοντας τη φωνή τους σε ήρωες κινουμένων σχεδίων που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους.

Από τη Ντόρι στο «Ψάχνοντας τον Νέμο» μέχρι τον Γκρου στο «Despicable Me» και τον αγαπημένο Πούμπα στον «Βασιλιά των Λιονταριών», οι ελληνικές μεταγλωττίσεις φιλοξενούν δεκάδες αναγνωρίσιμες φωνές.

26 διάσημοι Έλληνες που χάρισαν τη φωνή τους σε αγαπημένα κινούμενα σχέδια

1. Θοδωρής Αθερίδης – Μάρλιν («Ψάχνοντας τον Νέμο»)

Ο Θοδωρής Αθερίδης δάνεισε τη φωνή του στον αγχωμένο αλλά αξιαγάπητο πατέρα του Νέμο.

2. Δήμητρα Παπαδοπούλου – Ντόρι («Ψάχνοντας τον Νέμο»)

Η χαρακτηριστική φωνή της Δήμητρας Παπαδοπούλου ταυτίστηκε με τη ξεχασιάρα Ντόρι.

3. Αντώνης Αντωνίου – Μέρλιν («Σρεκ»)

Ο αγαπημένος ηθοποιός συμμετείχε στη μεταγλώττιση του «Σρεκ» ως ο μάγος Μέρλιν.

4. Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κυβερνήτης («WALL-E»)

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός ακούστηκε ως ο Κυβερνήτης στο δημοφιλές animation της Pixar.

5. Γιάννης Βόγλης – Δρ Χάντσον («Cars»)

Ο σπουδαίος ηθοποιός έδωσε τη φωνή του στον σοφό Δρ Χάντσον.

6. Κώστας Βουτσάς – Καρλ («Ψηλά στον Ουρανό / Up»)

Ο αξέχαστος Κώστας Βουτσάς συμμετείχε στην ελληνική μεταγλώττιση της βραβευμένης ταινίας.

7. Γεράσιμος Γεννατάς – Μάρτι («Μαδαγασκάρη»)

Η φωνή του ακούστηκε πίσω από τη δημοφιλή ζέβρα του «Madagascar».

8. Πυγμαλίων Δαδακαρίδης – Μπέιμαξ («Big Hero 6»)

Ο ηθοποιός ενσάρκωσε φωνητικά το αγαπημένο φουσκωτό ρομπότ.

10. Χρυσούλα Διαβάτη – Ίζμα («Ο Αυτοκράτορας έχει Κέφια»)

Η εμβληματική «κακιά» της Disney απέκτησε ελληνική φωνή από τη Χρυσούλα Διαβάτη.

11. Λευτέρης Ελευθερίου – Φόβος («Τα Μυαλά που Κουβαλάς / Inside Out»)

Ο ηθοποιός έδωσε τη φωνή του σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συναισθήματα της ταινίας.

12. Γιάννης Ζουγανέλης – Γκρου («Despicable Me»)

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μεταμόρφωσε φωνητικά τον διάσημο αντιήρωα των Minions.

13. Μαρία Καβογιάννη – Γκρέις («Home on the Range»)

Η αγαπημένη ηθοποιός συμμετείχε στην ελληνική εκδοχή της ταινίας της Disney.

14. Βίκυ Καγιά – Σάλι («Αυτοκίνητα / Cars»)

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια χάρισε τη φωνή της στη Σάλι.

15. Γιώργος Καπουτζίδης – Ντάστι («Planes»)

Ο Καπουτζίδης συμμετείχε στη μεταγλώττιση του αεροπλάνου που ονειρευόταν να γίνει πρωταθλητής.

16. Σταμάτης Κραουνάκης – Λούις («Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος»)

Ο συνθέτης και τραγουδοποιός δάνεισε τη φωνή του στον αλιγάτορα Λούις.

17. Ματθίλδη Μαγγίρα – Μεγκ («Ηρακλής»)

Η ηρωίδα της Disney απέκτησε ελληνική φωνή από τη Ματθίλδη Μαγγίρα.

18. Τάσος Κωστής – Πούμπα («Ο Βασιλιάς των Λιονταριών»)

Ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν η φωνή του αστείου και λαίμαργου Πούμπα.

19. Γιάννης Μπέζος – Μάνι («Ice Age»)

Ο Μπέζος έδωσε τη φωνή του στο μαμούθ της διάσημης σειράς ταινιών.

20. Σάκης Μπουλάς – Φέργκους («Brave»)

Ο αξέχαστος Σάκης Μπουλάς συμμετείχε στη μεταγλώττιση της ταινίας της Pixar.

21. Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Ηρακλής («Ηρακλής»)

Ο Παπακαλιάτης ήταν η ελληνική φωνή του διάσημου ήρωα της Disney.

22. Εβελίνα Παπούλια – Τζέιν («Ταρζάν»)

Η Εβελίνα Παπούλια δάνεισε τη φωνή της στην Τζέιν, την αγαπημένη του Ταρζάν.

23. Σάκης Ρουβάς – Κεραυνός Μακουίν («Cars»)

Ο Σάκης Ρουβάς ήταν η φωνή του πιο διάσημου αγωνιστικού αυτοκινήτου της Disney-Pixar.

24. Βίλμα Τσακίρη – Ροζ («Μπαμπούλας Α.Ε.»)

Η τρομακτική αλλά αξέχαστη Ροζ απέκτησε ελληνική φωνή από τη Βίλμα Τσακίρη.

25. Θανάσης Τσαλταμπάσης – Νταγκ («Ψηλά στον Ουρανό / Up»)

Ο κωμικός ηθοποιός έδωσε τη φωνή του στον αξιαγάπητο σκύλο Νταγκ.

26. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος – Ρεμί («Ρατατούης»)

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν η φωνή του πιο διάσημου ποντικού-σεφ της Disney-Pixar.