Από τη Missy Cooper στο coming out: Η Raegan Revord δηλώνει non-binary

Η Raegan Revord που υποδύθηκε την αδελφή του Sheldon Cooper, Missi, στη σειρά «Young Sheldon», έκανε coming out ως non-binary.

Γνωστό για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά, ως Missy Cooper, την αδελφή του ομώνυμου χαρακτήρα, το Revord μοιράστηκε το ταξίδι του μέχρι να μιλήσει δημόσια για τη non binary ταυτότητά του.

«Είναι τόσο ωραίο γιατί μεγαλώνοντας, κάθε φορά που έβλεπα μια διασημότητα ή οποιονδήποτε να αποκαλύπτει πως είναι non-binary ή queer, έλεγα "Θεέ μου, αυτό είναι τόσο ωραίο, βλέπω τον εαυτό μου σε σένα"», δήλωσε το Raegan στο Entertainment Tonight, προσθέτοντας: «Είναι τόσο τρελό να έχω αυτή την εμπειρία όπου τώρα είμαι εγώ αυτό το άτομο και μπορεί να υπάρχει ένα παιδί κάπου που να λέει: "Ω, Θεέ μου, βλέπω τον εαυτό μου σε σένα"».

Η τηλεοπτική Missy της δημοφιλούς σειράς που επικεντρώνεται στην παιδική ηλικία του Σέλντον, τον οποίο το κοινό γνώρισε στο «The Big Bang Theory», πρόσθεσε: «Και αυτό είναι τόσο τρελό γιατί ήμουν στη θέση αυτού του παιδιού κάποια στιγμή στη ζωή μου».

@pinknews Young Sheldon star Raegan Revord has come out as non-binary at the age of 17, crediting gender-fluid celebrities before them. Ragaen Revord, who portrayed Melissa Cooper – the younger twin sister of Big Bang Theory character Sheldon – in the CBS prequel sitcom, has celebrated their gender identity in an interview with Entertainment Tonight. “It’s so cool because growing up, whenever I would see a celebrity or whoever come out as non-binary or queer or anything, I was like, ‘Oh my God, this is so cool, I see myself in you,’” Revord said while discussing their debut novel Rules for Fake Girlfriends. “And now it’s so crazy to have that experience where I’m now that person and there might be a kid somewhere who’s like, ‘Oh my God, I see myself in you,'” they continued. “And that’s such an insane thing ‘cause I was in that kid’s shoes at some point in my life.” Revord, 17, changed their pronouns on social media to they/ them in January this year, but had not publicly addressed their gender identity until now. Revord portrayed Missy Cooper for seven seasons from 2017 to 2024. They had previously appeared on Modern Family, Grace and Frankie and more Their debut novel, Rules for Fake Girlfriends, is a sapphic romance novel, published by Wednesday Books. #youngsheldon #raeganrevord #sheldoncooper #nonbinarytiktok #lgbtqia ♬ Young Sheldon: Mighty Little Man - Geek Music

Ποια είναι η Raegan Revord

Η Raegan Revord είναι Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννημένη το 2008 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Ξεκίνησε την καριέρα της σε μικρή ηλικία, εμφανιζόμενη σε διαφημίσεις και guest ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2017, όταν επιλέχθηκε να υποδυθεί τη Missy Cooper, την αδελφή του μικρού Sheldon, στη δημοφιλή σειρά «Young Sheldon», spin-off του «The Big Bang Theory».

Πέρα από την υποκριτική, το Revord έχει δείξει ενδιαφέρον για τη συγγραφή και την παραγωγή, ενώ είναι ενεργό στα social media, μοιραζόμενο απόψεις για κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της LGBTQ+ κοινότητας.

Με το πρόσφατο come out ως non-binary, το Revord γίνεται ένα ακόμη νέο πρόσωπο του Χόλιγουντ που μιλά ανοιχτά για την ταυτότητά του, εμπνέοντας χιλιάδες νέους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους.