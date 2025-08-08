Από μπάτλερ μέχρι Αϊνστάιν: Πάνω από 100 διαφορετικά είδη ρομπότ προς πώληση - Πόσο κοστίζουν

Ένα νέο κατάστημα με ρομπότ άνοιξε στο Πεκίνο, προσφέροντας τα πάντα, από μπάτλερ μέχρι ανθρωπόμορφα αντίγραφα του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ρομπότ διατίθενται στο Robot Mall, που εγκαινιάστηκε στην κινεζική πρωτεύουσα την Παρασκευή. Το κατάστημα είναι ένα από τα πρώτα στη χώρα που πωλούν ρομπότ ανθρωποειδή και προσανατολισμένα στον καταναλωτή.

Το Robot Mall έχει συγκριθεί με εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων, καθώς προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες όπως πωλήσεις, ανταλλακτικά και συντήρηση. Η Κίνα επενδύει σοβαρά στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η γήρανση του πληθυσμού.

«Αν τα ρομπότ πρόκειται να μπουν σε χιλιάδες νοικοκυριά, δεν αρκεί να βασιστούμε μόνο στις εταιρείες ρομποτικής», τόνισε ο διευθυντής του καταστήματος, Γουάνγκ Γιφάν, σε δηλώσεις του στο Reuters. Οι τιμές των ρομπότ κυμαίνονται από 2.000 γιουάν (περίπου 278 δολάρια ή 207 λίρες) έως και αρκετά εκατομμύρια γιουάν.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με ποικιλία ρομπότ, όπως ρομποτικά σκυλιά και παίκτες σκακιού, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Υπάρχει επίσης ειδικός χώρος με ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης ρομπότ.

Το Robot Mall βρίσκεται δίπλα σε ένα θεματικό εστιατόριο όπου οι πελάτες σερβίρονται από ρομπότ και τα φαγητά μαγειρεύονται από μηχανικούς σεφ.

Βαρύτητα στην ρομποτική

Η Κίνα δίνει ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιομηχανία της ρομποτικής, έχοντας επιδοτήσει τον κλάδο με πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 1 τρισεκατομμυρίου γιουάν για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Η έναρξη λειτουργίας του Robot Mall συμπίπτει με την έναρξη της πενθήμερης Παγκόσμιας Διάσκεψης Ρομποτικής, που ξεκίνησε στο Πεκίνο. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι στη φετινή διοργάνωση θα εκτεθούν πάνω από 1.500 εκθέματα από περισσότερες από 200 εταιρείες ρομποτικής, τόσο τοπικές όσο και διεθνείς.

Επιπλέον, το Πεκίνο προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανθρωποειδών Ρομπότ από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου, με ομάδες από πάνω από 20 χώρες να διαγωνίζονται σε αθλήματα όπως στίβο, χορό και ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από BBC