Αντώνης Λουδάρος: «Στον κορωνοϊό διαγνώστηκα με καρκίνο. Δεν το είπα ποτέ»

Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη για την υγεία του προέβη ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο ηθοποιός - καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega - ξεκίνησε λέγοντας πως πλέον αντιμετωπίζει τη ζωή πολύ διαφορετικά και αυτό ξεκίνησε από την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Στον κορωνοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός για να με βοηθήσει να δω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είχα πάει να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, το στείλαμε για βιοψία και είδαμε ότι είναι καρκίνος» δήλωσε αρχικά.

«Ήταν ένα γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή. Με ξεφόβισαν οι γιατροί. Μου είπαν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και αντιμετωπίζεται. Η ιστορία αυτή κράτησε κάποιους μήνες. Έκανα πέντε επεμβάσεις γιατί ήταν στο δέρμα και έπρεπε να καθαριστεί. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν το είπα ποτέ. Τι να πεις; Πρέπει να είσαι και έτοιμος για να το πεις», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια είπε πως το μάθημα που πήρε από την περιπέτειά του ήταν να χαίρεται περισσότερο τη ζωή, κάτι που δεν συνέβαινε καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος «δεν ευχαριστιόταν με τίποτα».

«Έκανα επιτυχίες και έλεγα 'ασε τις επιτυχίες, πάμε παρακάτω'», δήλωσε.