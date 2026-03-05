Αντώνης Κανάκης: «Καθόμαστε με ποπ κορν και παρακολουθούμε πόλεμο, αν έχετε τον Θεό σας»

Σε φορτισμένο κλίμα, το βράδυ της Τετάρτης, ο Αντώνης Κανάκης, λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα», έστειλε μήνυμα στους πολίτες της Κύπρου, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο παρουσιαστής, ανέφερε ότι σήμερα οι πόλεμοι προβάλλονται συνεχώς στην τηλεόραση και συχνά ο κόσμος τους παρακολουθεί σαν να είναι θέαμα. Μάλιστα, επισήμανε πως όταν ένας πόλεμος συμβαίνει κοντά σου, με μαχητικά, εκρήξεις και σειρήνες, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για «τηλεοπτικό προϊόν».

Κλείνοντας, έστειλε χαιρετισμούς και κουράγιο στους ανθρώπους στην Κύπρο, λέγοντας ότι οι ανησυχίες τους είναι δικαιολογημένες και εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά.

«Με την ευκαιρία να στείλουμε χαιρετισμούς και στους φίλους μας στην Κύπρο. Μιλούσα σήμερα και πραγματικά ανησυχούν οι άνθρωποι γιατί ξυπνήσαμε ξαφνικά μια μέρα και βλέπουμε τον πόλεμο, για μια ακόμα φορά, στην τηλεόραση. Αυτό ξεκίνησε από το 1989, που για πρώτη φορά ο πόλεμος του κόλπου ήταν ο πρώτος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά και από τότε όλοι οι πόλεμοι μεταδίδονται τηλεοπτικά. Έχουν γίνει τηλεοπτικό show», ανέφερε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης.

«Καθόμαστε κυριολεκτικά με ποπ κορν και παρακολουθούμε πόλεμο. Αν έχετε τον Θεό σας. Βέβαια, είναι εύκολο να το κάνεις αυτό μέχρι να ακούσεις το πρώτο μαχητικό ή το πρώτο μπουμ. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε από την τηλεόραση λες και είναι ταινία, όλες αυτές οι εκρήξεις και όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι ταινία» ξέσπασε στη συνέχεια.

«Αν αυτές οι εκρήξεις γίνουν ποτέ δίπλα μας ή αρχίσουν οι σειρήνες για να πάμε στα καταφύγια, θα καταλάβουμε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο καταναλώνουμε και παρακολουθούμε. Γι’ αυτό, λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας και κουράγιο στους ανθρώπους στην Κύπρο που πραγματικά ανησυχούν και έχουν βάσιμους λόγους για να ανησυχούν. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.