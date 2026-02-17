Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν μισώ τους Τούρκους – Πιο δυτική κοινωνία η Κωνσταντινούπολη»

Στις παιδικές του μνήμες από την Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, μιλώντας στον Ρένο Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Με τον Ρένο», περιγράφοντας την εμπειρία του ξεριζωμού αλλά και την τότε βαθιά επιθυμία του να στραφεί προς τον δυτικό πολιτισμό.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως καταλαβαίνει τούρκικα και ο λόγος είναι πως φοίτησε σε δίγλωσσο μειονοτικό σχολείο, όπου η εκπαίδευση γινόταν τόσο στα ελληνικά όσο και στα τουρκικά. «Δεν έχω κανένα μίσος για τους Τούρκους. Έχω μίσος για τους εθνικιστές, ανεξαρτήτως εθνικότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη φυγή της οικογένειάς του από την Κωνσταντινούπολη, τόνισε πως, ενώ για τους δικούς του ανθρώπους επρόκειτο για μια τραυματική εμπειρία προσφυγιάς, για τον ίδιο υπήρχε μια κρυφή αίσθηση χαράς. Όπως αποκάλυψε, σε ηλικία περίπου 10-12 ετών είχε δει μια ταινία με μουσικούς όπως οι Animals, οι Rolling Stones και ο James Brown, γεγονός που τον έκανε να ονειρεύεται τη Δύση και τον δυτικό τρόπο ζωής.

«Για την οικογένειά μου ήταν ξεριζωμός, για μένα όμως μια σιωπηλή προσμονή. Δεν το έλεγα για να μη τους πληγώσω, αλλά χαιρόμουν που θα φεύγαμε από την Ανατολή για να πλησιάσουμε περισσότερο τη Δύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες πτυχές η ίδια η Κωνσταντινούπολη ήταν πιο δυτική κοινωνία.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος μίλησε ακόμη για το κλίμα φόβου που επικράτησε μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955. Όπως περιέγραψε, υπήρχε έντονη αίσθηση απειλής και διωγμού, χωρίς όμως καθημερινή σωματική βία, πέρα από τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

«Ζούσαμε με την αίσθηση ότι μπορεί να γίνεις στόχος. Δεν υπήρχε διαρκής φυσική βία, αλλά υπήρχε λεκτική πίεση. Μιλούσαμε χαμηλόφωνα ελληνικά. Σε μια πολυπολιτισμική πόλη, όπου κανονικά θα έπρεπε να είσαι ελεύθερος να μιλάς, τα ελληνικά είχαν γίνει σχεδόν απαγορευμένα», ανέφερε, θυμίζοντας τις φράσεις που άκουγαν συχνά: «Πατριώτη, μίλα τουρκικά».